В Черниговской области нашли мертвым солдата: что известно

От полученных травм парень скончался на месте

В Десне Черниговской области один из солдат-срочников свел счеты с жизнью.

Об этом информируют в пресс-службе Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере центрального региона.

Известно, что погибшему исполнилось 23 года. Он был родом из города Павлоград, что на Днепропетровщине. Срочную службу же он проходил в одной из военных частей Киевской области.

Инцидент произошел в Десне

Причины, которые привели парня к подобному решению, неизвестны. Однако расследованием всех деталей дела уже занимаются сотрудники Деснянской спецпрокуратуры. Расследование инцидента ведется согласно ч. 1 ст. УК Украины ("умышленное убийство" с пометкой "самоубийство").

Дополнительно сообщается, что в качестве оружия солдат использовал автомат Калашникова (АК-47). Парень успел сделать несколько выстрелов. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По информации "Суспильного", парню оставалось дослужить до дембеля всего лишь месяц. Однако он покончил с собой, заступив на очередную смену по охране складов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на Сумщине трагически погиб один солдат срочной службы. Парень оказался зажат между двумя автомобилями.