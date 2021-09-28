В Сумской области трагически погиб солдат: парня раздавило машинами

25-летний парень по неизвестной причине оказался зажат транспортом

В понедельник, 27 сентября, в Ромнах Сумской области произошла трагедия — погиб 25-летний солдат Вячеслав Квокша.

Об этом сообщили на официальной странице Кролевецкого горсовета в "Фейсбуке" (парень был родом из села Буйволово Кролевецкого района).

Известно, что Вячеслав служил по контракту в 10 реактивной артиллерийской батарее 4-го дивизиона (часть А1476) и вместе с другими солдатами участвовал в погрузке военной техники. По неизвестным пока причинам парень оказался между двумя машинами и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас в воинской части устанавливают, почему это произошло со старшим солдатом. У погибшего остались родители.

Вячеславу Квокше было всего 25 лет

Напомним, днем ранее на Донбассе происходили обстрелы близ населенных пунктов Лебединское, Марьинка и Нью-Йорк. Увы, один из военных вследствие подрыва на неопознанном взрывном устройстве получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один украинский защитник получил осколочное ранение. Его в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение.