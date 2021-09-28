Укр

В Сумской области трагически погиб солдат: парня раздавило машинами

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
На Сумщине оплакивают молодого солдата, с которым случилась трагедия Новость обновлена 28 сентября 2021, 09:38
На Сумщине оплакивают молодого солдата, с которым случилась трагедия

25-летний парень по неизвестной причине оказался зажат транспортом

В понедельник, 27 сентября, в Ромнах Сумской области произошла трагедия — погиб 25-летний солдат Вячеслав Квокша.

Об этом сообщили на официальной странице Кролевецкого горсовета в "Фейсбуке" (парень был родом из села Буйволово Кролевецкого района).

Известно, что Вячеслав служил по контракту в 10 реактивной артиллерийской батарее 4-го дивизиона (часть А1476) и вместе с другими солдатами участвовал в погрузке военной техники. По неизвестным пока причинам парень оказался между двумя машинами и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас в воинской части устанавливают, почему это произошло со старшим солдатом. У погибшего остались родители.

Вячеславу Квокше было всего 25 лет
Вячеславу Квокше было всего 25 лет

Напомним, днем ранее на Донбассе происходили обстрелы близ населенных пунктов Лебединское, Марьинка и Нью-Йорк. Увы, один из военных вследствие подрыва на неопознанном взрывном устройстве получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один украинский защитник получил осколочное ранение. Его в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение.

Теги:
#Сумская область #Несчастный случай #Ромны #Погиб солдат
Украина ответит на контракт Венгрии с "Газпромом"
Экономика и Финансы
"Шаги будут не только политическими": Кулеба пообещал Венгрии ответ на контракт с "Газпромом"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина ответит на контракт Венгрии с "Газпромом"
"Шаги будут не только политическими": Кулеба пообещал Венгрии ответ на контракт с "Газпромом"
Дата публикации
Категория
Донбасс, ООС.
На Донбассе украинские позиции попали под обстрел 8 раз, есть раненый: утренняя сводка ООС
Дата публикации
Категория
Торговые сети Великобритании страдают из-за сбоев в поставках продуктов
Британцы вполне серьезно могут остаться без еды: причиной тому отсутствие углекислого газа
Дата публикации
Категория
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?
Дата публикации
Категория
Здание немецкого парламента
Итоги выборов в Германии: что важно понять Украине