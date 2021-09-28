В Сумской области трагически погиб солдат: парня раздавило машинами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 106
25-летний парень по неизвестной причине оказался зажат транспортом
В понедельник, 27 сентября, в Ромнах Сумской области произошла трагедия — погиб 25-летний солдат Вячеслав Квокша.
Об этом сообщили на официальной странице Кролевецкого горсовета в "Фейсбуке" (парень был родом из села Буйволово Кролевецкого района).
Известно, что Вячеслав служил по контракту в 10 реактивной артиллерийской батарее 4-го дивизиона (часть А1476) и вместе с другими солдатами участвовал в погрузке военной техники. По неизвестным пока причинам парень оказался между двумя машинами и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас в воинской части устанавливают, почему это произошло со старшим солдатом. У погибшего остались родители.
Напомним, днем ранее на Донбассе происходили обстрелы близ населенных пунктов Лебединское, Марьинка и Нью-Йорк. Увы, один из военных вследствие подрыва на неопознанном взрывном устройстве получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один украинский защитник получил осколочное ранение. Его в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-