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У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами

Автор
Олена Волкова
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На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія Новина оновлена 28 вересня 2021, 09:38
На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія

25-річний хлопець з невідомої причини опинився затиснутий транспортом

У понеділок, 27 вересня, в Ромнах Сумської області сталася трагедія — загинув 25-річний солдат В’ячеслав Квокша.

Про це повідомили на офіційній сторінці Кролевецької міськради в "Фейсбуці" (хлопець був родом з села Буйволеве Кролевецького району).

Відомо, що В’ячеслав служив за контрактом в 10 реактивній артилерійській батареї 4-го дивізіону (частина А1476) і разом з іншими солдатами брав участь у завантаженні військової техніки. З невідомих поки причин хлопець опинився між двома машинами і отримав травми, несумісні з життям.

Зараз у військовій частині встановлюють, чому це сталося зі старшим солдатом. У загиблого залишилися батьки.

В’ячеславу Квокша було всього 25 років
В’ячеславу Квокша було всього 25 років

Нагадаємо, днем раніше на Донбасі відбувалися обстріли поблизу населених пунктів Лебединське, Мар’їнка та Нью-Йорк. На жаль, один з військових внаслідок підриву на непізнаному вибуховому пристрої отримав поранення, несумісні з життям. Ще один український захисник отримав осколкове поранення. Його в стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу.

Теги:
#Сумська область #Нещасний випадок #Ромни #Загинув солдат
На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія
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У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
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На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія
У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
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