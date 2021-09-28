У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
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25-річний хлопець з невідомої причини опинився затиснутий транспортом
У понеділок, 27 вересня, в Ромнах Сумської області сталася трагедія — загинув 25-річний солдат В’ячеслав Квокша.
Про це повідомили на офіційній сторінці Кролевецької міськради в "Фейсбуці" (хлопець був родом з села Буйволеве Кролевецького району).
Відомо, що В’ячеслав служив за контрактом в 10 реактивній артилерійській батареї 4-го дивізіону (частина А1476) і разом з іншими солдатами брав участь у завантаженні військової техніки. З невідомих поки причин хлопець опинився між двома машинами і отримав травми, несумісні з життям.
Зараз у військовій частині встановлюють, чому це сталося зі старшим солдатом. У загиблого залишилися батьки.
Нагадаємо, днем раніше на Донбасі відбувалися обстріли поблизу населених пунктів Лебединське, Мар’їнка та Нью-Йорк. На жаль, один з військових внаслідок підриву на непізнаному вибуховому пристрої отримав поранення, несумісні з життям. Ще один український захисник отримав осколкове поранення. Його в стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу.
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