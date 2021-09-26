Украина понесла потери на Донбассе: погиб военнослужащий ВСУ
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В воскресенье на Донбассе зафиксировали три обстрела.
В воскресенье, 26 сентября, на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.
Об этом информирует пресс-служба ООС.
Отмечается, что по состоянию на 17:00 на фронте было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Обстрелы происходили близ населенных пунктов Лебединское, Марьинка и Нью-Йорк. Противник использовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
В сообщении указано, что военнослужащие ВСУ открывали огонь в ответ, чем заставили оккупантов прекратить обстрелы.
Указывается, что один из украинских военнослужащих вследствие подрыва на неопознанном взрывном устройстве получил ранения несовместимые с жизнью.
Еще один украинский защитник получил осколочное ранение. Его в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение.
Как сообщалось ранее, Литва передаст Украине военную помощь на почти 21 миллион гривен.
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