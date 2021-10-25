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У Чернігівській області знайшли мертвим солдата: що відомо

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Загиблому виповнилося 23 роки Новина оновлена 25 жовтня 2021, 08:07
Загиблому виповнилося 23 роки

Від отриманих травм хлопець помер на місці

У Десні Чернігівської області один із солдатів-строковиків звів рахунки з життям.

Про це інформують в прес-службі спецпрокуратури у військовій і оборонній сфері центрального регіону.

Відомо, що загиблому виповнилося 23 роки. Він був родом з міста Павлоград, що на Дніпропетровщині. Строкову службу же він проходив в одній із військових частин Київської області.

Інцидент стався в Десні
Інцидент стався в Десні

Причини, які призвели хлопця до подібного рішення, невідомі. Однак розслідуванням всіх деталей справи вже займаються співробітники Деснянської спецпрокуратури. Розслідування інциденту ведеться згідно ч. 1 ст. КК України ("умисне вбивство" з позначкою "самогубство").

Додатково повідомляється, що в якості зброї солдат використав автомат Калашникова (АК-47). Хлопець встиг зробити кілька пострілів. Отримані травми виявилися несумісні з життям.

За інформацією "Суспільного", хлопцеві залишалося дослужити до дембеля всього лише місяць. Однак він наклав на себе руки, заступивши на чергову зміну з охорони складів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Сумщині трагічно загинув солдат строкової служби. Хлопець виявився затиснутий між двома автомобілями.

Теги:
#Київська область #Чернігівська область #Десна #Солдат #Самогубство
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