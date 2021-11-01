Пробитий череп: у військовій частині Кривого Рогу знайшли пораненого призовника

Військовослужбовець був без свідомості

Увечері неділі, 31 жовтня, у Кривому Розі було виявлено тяжко пораненого військовослужбовця.

Подробиці повідомляє місцеве видання "Інформатор", посилаючись на джерело у поліції.

Відомо, що потерпілого виявили на території військової частини №3011. Військовослужбовця, за попередніми даними, призовника з Херсонщини було доставлено до лікарні з тяжкими травмами голови.

Повідомляється, що у хлопця проломлено череп. Від самого початку він був непритомний. Наразі за його життя борються медики, сам військовослужбовець перебуває у реанімаційному відділенні.

Співробітники військової прокуратури вже розпочали з’ясування обставин того, що сталося. Поки що не озвучуються ні деталі події, ні ймовірні причини отримання солдатом подібних каліцтв.

Зазначимо, що кілька днів тому тривожні вісті про загибель військовослужбовця надходили із Чернігівської області. "Телеграф" розповідав про те, що в Десні від вогнепального поранення помер солдат, який заступив на чергування. Родом 23-річний призовник був із Дніпропетровської області.