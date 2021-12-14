Укр

Под Днепром нашли мертвого военного — его бросили в линолеуме у трасы (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
58
Покойный получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью Новость обновлена 14 декабря 2021, 16:34
Покойный получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью

Тело случайно обнаружил местный 62-летний житель

На Днепропетровщине, неподалеку населенных пунктов Губиниха и Вильне, 14 декабря был обнаружен труп украинского военнослужащего, проходившего службу в воинской части А1302.

Подробности сообщили в пресс-службе 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Facebook.

Следствие уже успело установить, что убитому на момент смерти было 36 лет. Он проходил службу в городе Черкасское, где и располагается его часть.

Тело мужчины оказалось вывезено в лесопосадку при шоссе между Вильным и Губинихой, приблизительно в трех с половиной часах ходьбы от Черкасского. Убитого якобы завернули в кусок линолеума и скинули неподалеку старого завода по производству сахара. Его случайно обнаружил местный 62-летний житель во время прогулки.

Расстояние между местом службы и приблизительным обнаружением тела
Расстояние между местом службы и приблизительным обнаружением тела

Мужчина при жизни получил около десятка колото-резаных ран, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Также плечи убитого покрыты множественными ссадинами. 

Предположительно, до момента обнаружения военнослужащий был мертв около суток.

Как сообщают в 93-ей ОМБр, правоохранители уже установили вероятных подозреваемых и даже задержали их. Сообщается, что это — сослуживцы покойного.

Какое наказание грозит военнослужащим, если их вину докажут, пока неизвестно. В части пообещали всячески содействовать следствию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Черниговщине во время дежурства с собой покончил солдат, которому до дембеля оставалось лишь несколько месяцев. Чуть позже в Кривом Роге обнаружили еще одного травмированного призывника — парня нашли живым, но с проломленным черепом.

Теги:
#Убийство #Воинская часть #Днепр #Днепропетровская область #Военный #Военнослужащий #Черкасское
Покойный получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью
Днепр
Под Днепром нашли мертвого военного — его бросили в линолеуме у трасы (карта)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Покойный получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью
Под Днепром нашли мертвого военного — его бросили в линолеуме у трасы (карта)
Дата публикации
Категория
Президент замминистра Гогилашвили, и его женой своей помощницей Марией Левченко
Илья Кива: Будучи личной креатурой Зеленского в МВД, Гогилашвили уничтожил всю оперативную работу по наркопреступности
Дата публикации
Категория
Пенсионные выплаты в Украине
"Впервые с 2014 года": в Минсоцполитики похвастались размером украинских пенсий
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский считает "СП-2" риском для безопасности
Зачем Россия стягивает войска к Украине и чем надавить на Путина: Зеленский расставил все точки над "і"
Дата публикации
Категория
Украинские артисты. Коллаж "Телеграфа"
Самые дорогие – Монатик и Полякова: во сколько обойдутся украинские звезды на новогоднем корпоративе (инфографика)