Под Днепром нашли мертвого военного — его бросили в линолеуме у трасы (карта)

Тело случайно обнаружил местный 62-летний житель

На Днепропетровщине, неподалеку населенных пунктов Губиниха и Вильне, 14 декабря был обнаружен труп украинского военнослужащего, проходившего службу в воинской части А1302.

Подробности сообщили в пресс-службе 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Facebook.

Следствие уже успело установить, что убитому на момент смерти было 36 лет. Он проходил службу в городе Черкасское, где и располагается его часть.

Тело мужчины оказалось вывезено в лесопосадку при шоссе между Вильным и Губинихой, приблизительно в трех с половиной часах ходьбы от Черкасского. Убитого якобы завернули в кусок линолеума и скинули неподалеку старого завода по производству сахара. Его случайно обнаружил местный 62-летний житель во время прогулки.

Расстояние между местом службы и приблизительным обнаружением тела

Мужчина при жизни получил около десятка колото-резаных ран, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Также плечи убитого покрыты множественными ссадинами.

Предположительно, до момента обнаружения военнослужащий был мертв около суток.

Как сообщают в 93-ей ОМБр, правоохранители уже установили вероятных подозреваемых и даже задержали их. Сообщается, что это — сослуживцы покойного.

Какое наказание грозит военнослужащим, если их вину докажут, пока неизвестно. В части пообещали всячески содействовать следствию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Черниговщине во время дежурства с собой покончил солдат, которому до дембеля оставалось лишь несколько месяцев. Чуть позже в Кривом Роге обнаружили еще одного травмированного призывника — парня нашли живым, но с проломленным черепом.