Під Дніпром знайшли мертвого військового — його кинули в лінолеумі біля траси

Тіло випадково виявив місцевий 62-річний мешканець

На Дніпропетровщині, неподалік населених пунктів Губиниха та Вільне, 14 грудня було виявлено труп українського військовослужбовця, який проходив службу у військовій частині А1302.

Подробиці повідомили у пресслужбі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Facebook.

Слідство вже встигло встановити, що вбитому на час смерті було 36 років. Він проходив службу в місті Черкаське, де й розташовується його частина.

Тіло чоловіка вивезли в лісопосадку при шосе між Вільним та Губинихою, що приблизно за три з половиною години ходьби від Черкаського. Убитого начебто загорнули у шматок лінолеуму та викинули неподалік старого заводу з виробництва цукру. Його випадково виявив місцевий 62-річний мешканець під час прогулянки.

Відстань між місцем служби та приблизним виявленням тіла

Чоловік за життя отримав близько десятка колото-різаних ран, які, ймовірно, і спричинили смерть. Також плечі вбитого покриті численними саднами.

Імовірно, до моменту виявлення військовослужбовець був мертвий близько доби.

Як повідомляють у 93-й ОМБр, правоохоронці вже встановили ймовірних підозрюваних і навіть затримали їх. Є інформація, що це товариші по службі покійного.

Яке покарання загрожує військовослужбовцям, якщо їхню провину доведуть, поки що невідомо. У частині пообіцяли всіляко сприяти слідству.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Чернігівщині під час чергування з собою наклав на себе руки солдат, якому до дембеля залишалося лише кілька місяців. Трохи пізніше у Кривому Розі виявили ще одного травмованого призовника — хлопця знайшли живим, але з проломленим черепом.