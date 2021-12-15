Замотав у килим і викинув тіло за містом: у поліції розповіли подробиці вбивства військового у Дніпрі

За вбивство 48-річного військового затримали його колегу із тієї ж частини

У поліції розповіли подробиці про вбивство військового із військової частини А1302 Дніпра, тіло якого знайшли замотаним у підлоговому покритті 14 грудня.

Згідно з оперативною інформацією облуправління поліції, тіло невідомого чоловіка знайшли на узбіччі автодороги поблизу селища Губиниха. Загиблим виявився 48-річний військовий, який помер від ножових поранень.

Незабаром копам вдалося встановити підозрюваного — 32-річного товариша по службі, який у ніч з 11 на 12 грудня був у орендованій квартирі колеги. Між чоловіками виникла суперечка, під час якої військовий завдав старшому військовослужбовцю кілька ударів ножем, від яких той помер. Щоб приховати вбивство, чоловік загорнув приятеля в килим, занурився в авто та викинув за містом.

На момент виходу новини продовжується розслідування, а підозрюваного затримано за статтею 115 КК України: за навмисне вбивство військовому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Чернігівщині під час чергування наклав на себе руки солдат, якому до дембеля залишалося лише кілька місяців. Трохи пізніше у Кривому Розі виявили ще одного травмованого призовника – хлопця знайшли живим, але з проломленим черепом.