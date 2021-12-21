Разбили голову и зарезали: прямо у школы в Днепре нашли два трупа (фото и видео 18+)
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На телах погибших многочисленные ранения, у обоих разбиты головы и сломаны ребра
Во вторник, 21 декабря, неподалеку от одной из школ города Днепр нашли два изуродованных труппа с разбитыми головами и колото-резаными ранами.
Как сообщают местные Telegram-каналы, инцидент произошел на улице Терещенковской, недалеко от общеобразовательной школы №131.
Согласно предварительным данным, жестоко убитые мужчины являются местными бездомными. Они долгое время проживали на теплотрассе недалеко от учебного заведения. Неизвестный нанес им многочисленные ранения острым предметом, вероятно ножом, и разбил обоим головы чем-то тяжелым. Ребра у погибших также сломаны.
Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и судмедэксперты, устанавливающие обстоятельства смерти бездомных.
Также отметим, что после обнародования информации об обнаружении трупов недалеко от учебного заведения школу еще и заминировали. Детей и персонал учреждения оперативно вывели из здания. Представители спецслужб сейчас занимаются проверкой информации о наличии взрывных устройств в помещениях и на территории школы.
Впоследствии в сети появились фото тел убитых, которые по этическим соображениям мы не можем публиковать на сайте. Но вы можете посмотреть их на нашем Telegram-канале Telegraf Black по этой ссылке (18+!).
Напомним, как "Телеграф" сообщал о еще одной жуткой находке, которую обнаружили в лесопосадке неподалеку от Одессы: труп мужчины, завернутый в полиэтилен, заметил случайный прохожий. Личность погибшего устанавливают правоохранители.
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