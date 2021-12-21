Разбили голову и зарезали: прямо у школы в Днепре нашли два трупа (фото и видео 18+)

На телах погибших многочисленные ранения, у обоих разбиты головы и сломаны ребра

Во вторник, 21 декабря, неподалеку от одной из школ города Днепр нашли два изуродованных труппа с разбитыми головами и колото-резаными ранами.

Как сообщают местные Telegram-каналы, инцидент произошел на улице Терещенковской, недалеко от общеобразовательной школы №131.

Правоохранители осматривают ужасную находку

Согласно предварительным данным, жестоко убитые мужчины являются местными бездомными. Они долгое время проживали на теплотрассе недалеко от учебного заведения. Неизвестный нанес им многочисленные ранения острым предметом, вероятно ножом, и разбил обоим головы чем-то тяжелым. Ребра у погибших также сломаны.

Мужчины долгое время проживали на теплотрассе

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и судмедэксперты, устанавливающие обстоятельства смерти бездомных.

Также отметим, что после обнародования информации об обнаружении трупов недалеко от учебного заведения школу еще и заминировали. Детей и персонал учреждения оперативно вывели из здания. Представители спецслужб сейчас занимаются проверкой информации о наличии взрывных устройств в помещениях и на территории школы.

Эвакуация детей из школы в Днепре

Впоследствии в сети появились фото тел убитых, которые по этическим соображениям мы не можем публиковать на сайте. Но вы можете посмотреть их на нашем Telegram-канале Telegraf Black по этой ссылке (18+!).

Напомним, как "Телеграф" сообщал о еще одной жуткой находке, которую обнаружили в лесопосадке неподалеку от Одессы: труп мужчины, завернутый в полиэтилен, заметил случайный прохожий. Личность погибшего устанавливают правоохранители.