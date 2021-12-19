Укр

Возле Одессы нашли замотанный в полиэтилен труп мужчины (фото и карта)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Возле Одессы найден труп. Новость обновлена 19 декабря 2021, 23:17
Возле Одессы найден труп.

Личность погибшего пока не установлена.

В воскресенье, 19 декабря, в лесопосадке неподалеку от Одессы был найден труп мужчины, замотанный в пленку.

Об этом сообщает телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

По их данным, тело обнаружил случайный мужчина, который заметил странную перемотанную полиэтиленом фигуру. При более детальном рассмотрении, он обнаружил, что это именно то, о чем он подумал.

Сам труп находился за пределами городской черты, на трассе Одесса-Киев в сторону Одессы.

На место были вызваны полицейские, которые теперь устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Тело нашли в посадке неподалеку от Одессы
Тело нашли в посадке неподалеку от Одессы
Место происшествия на карте
Место происшествия на карте

Как сообщалось ранее, недавно возле Днепра произошла подобная история. Там в районе населенных пунктов Губиниха и Вольное местный житель во время прогулки нашел завернутый в линолеум труп мужчины. Позже стало известно, что погибшим оказался военнослужащий из воинской части А1302.

Убийцу нашли быстро, ним оказался его сослуживец, который в момент убийства находился на съемной квартире погибшего в Днепре. Между ними произошел конфликт, который завершился поножовщиной. Чтобы спрятать следы преступления, убийца завернул тело в ковер и вывез за город.

Теги:
#Одесса #Убийство
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