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Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Жорстоке вбивство двох безхатьків Новина оновлена 22 грудня 2021, 10:55
Жорстоке вбивство двох безхатьків

Чоловікам нанесли численні порізи гострим предметом та скинули бетонну плиту прямо на голови

У вівторок, 21 грудня, неподалік 131-ї школи в місті Дніпро, знайшли два понівечені трупи чоловіків. Згодом стало відомо, що загиблі були місцевими безхатченками, які мешкали на теплотрасі, що розташована за навчальним закладом.

Як повідомляє видання "Дніпро Оперативний", тяжкі тілесні ушкодження у вигляді численних порізів, розбитих голів та поламаних ребер чоловікам завдала компанія із трьох молодих людей, серед яких була і дівчина. Наразі підозрюваних затримано.

Згідно з наявними даними, безпритульних убили просто заради забави. Під час посиденьок у дворі неподалік місця проживання бездомних троє молодих людей, віком від 19 до 27 років, розпивали спиртні напої. Якоїсь миті компанії стало сумно, тому вони вирішили "поспілкуватися" з чоловіками.

Раптом під час розмови один з молодиків накинувся на безпритульного з ножем. Він став завдавати удари гострим лезом, а потім схопив частину бетонної плити і просто скинув прямо на голови постраждалим.

Усі члени компанії були затримані правоохоронцями. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Неподалік школи знайшли трупи двох чоловіків
Неподалік школи знайшли трупи двох чоловіків

Також зазначається, що згідно з чинним законодавством молодим людям може загрожувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Фотографії тіл убитих, які з етичних міркувань ми не можемо розміщувати на сайті, ви можете переглянути на нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за цим посиланням (18+!).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі військовослужбовець жорстоко розправився зі своїм колегою, понівечений труп якого замотав у килим і викинув за містом.

Теги:
#Дніпро #Школа #Безхатько #Бездомний #Вбивство
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Дніпро
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жорстоке вбивство двох безхатьків
Вбили заради забави: з’явилися подробиці загибелі безпритульних у Дніпрі
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