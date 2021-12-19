Рус

Біля Одеси знайшли замотаний у поліетилен труп чоловіка (фото та мапа)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
160
Біля Одеси знайдено труп. Новина оновлена 19 грудня 2021, 23:17
Біля Одеси знайдено труп.

Особа загиблого поки що не встановлена.

У неділю, 19 грудня, у лісопосадці неподалік Одеси було знайдено труп чоловіка, замотаний у плівку.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ху**а Одеса".

За їхніми даними, тіло виявив випадковий чоловік, який помітив дивну перемотану поліетиленом фігуру. При більш детальному розгляді він виявив, що це саме те, про що він подумав.

Сам труп знаходився за межами міської межі, на трасі Одеса-Київ у бік Одеси.

На місце було викликано поліцейських, які тепер встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.

Тіло знайшли у посадці неподалік Одеси
Тіло знайшли у посадці неподалік Одеси
Місце події на карті
Місце події на карті

Як повідомлялося раніше, нещодавно біля Дніпра відбулася подібна історія. Там у районі населених пунктів Губіниха та Вільне місцевий житель під час прогулянки знайшов загорнутий у лінолеум труп чоловіка. Пізніше стало відомо, що загиблим виявився військовослужбовець із військової частини А1302.

Вбивцю знайшли швидко, ним виявився його товариш по службі, який у момент вбивства знаходився на орендованій квартирі загиблого в Дніпрі. Між ними стався конфлікт, який завершився різаниною. Щоб сховати сліди злочину, вбивця загорнув тіло в килим та вивіз за місто.

Теги:
#Одеса #Вбивство
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: "Омікрон" дістався до України, Гогілашвілі звільнили, у Києві запалили ялинку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: "Омікрон" дістався до України, Гогілашвілі звільнили, у Києві запалили ялинку
Дата публікації
Категорія
Дитяче Євробачення-2021 – як пройшов фінал пісенного конкурсу
"Дитяче Євробачення-2021": хто переміг та як виступила Україна (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Військовослужбовці ЗСУ
"Необхідно всіляко підтримати Україну": Литва готова передати летальну зброю для ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Геннадій Писаренко доставляв загиблих бійців на їхню малу батьківщину
"Таких людей, як Геннадій, я більше не знаю": 40 днів тому не стало водія, який відправляв додому загиблих бійців
Дата публікації
Категорія
1000 гривень
Роздача "тисячі Зеленського" офіційно стартувала: як отримати гроші та куди їх витратити