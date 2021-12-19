Біля Одеси знайшли замотаний у поліетилен труп чоловіка (фото та мапа)

Особа загиблого поки що не встановлена.

У неділю, 19 грудня, у лісопосадці неподалік Одеси було знайдено труп чоловіка, замотаний у плівку.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ху**а Одеса".

За їхніми даними, тіло виявив випадковий чоловік, який помітив дивну перемотану поліетиленом фігуру. При більш детальному розгляді він виявив, що це саме те, про що він подумав.

Сам труп знаходився за межами міської межі, на трасі Одеса-Київ у бік Одеси.

На місце було викликано поліцейських, які тепер встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.

Тіло знайшли у посадці неподалік Одеси

Місце події на карті

Як повідомлялося раніше, нещодавно біля Дніпра відбулася подібна історія. Там у районі населених пунктів Губіниха та Вільне місцевий житель під час прогулянки знайшов загорнутий у лінолеум труп чоловіка. Пізніше стало відомо, що загиблим виявився військовослужбовець із військової частини А1302.

Вбивцю знайшли швидко, ним виявився його товариш по службі, який у момент вбивства знаходився на орендованій квартирі загиблого в Дніпрі. Між ними стався конфлікт, який завершився різаниною. Щоб сховати сліди злочину, вбивця загорнув тіло в килим та вивіз за місто.