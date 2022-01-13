Укр

В Карпатах туристы подрались с администрацией элитного отеля из-за омлета: момент попал на видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
254
В Карпатах туристы подрались с администрацией элитного отеля из-за омлета: момент попал на видео

"Невкусный омлет" привел к массовой драке в элитном отеле в Карпатах.

В одном из отелей Карпат побили киевских туристов, после того, как те сделали замечание относительно завтрака.

Об этом информирует OBOZREVATEL.

В полиции Ивано-Франковской области отметили, что пострадавшие жалуются на то, что сотрудники заведения первыми начали драку, а самом отеле инцидент не комментировали.

Правоохранители отмечают, что драка произошла еще 31 декабря, после чего обе стороны написали заявления друг на друга. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до четырех лет.

Вместе с тем, как сообщает "Вікна", потерпевшие заявляют, что поселились в элитном отеле с хорошей репутацией. За проживание в заведении им пришлось заплатить 80 тысяч гривен.

Инцидент начался после того, как одна из туристок пожаловалась на невкусный омлет и попросила заменить его. Однако администратор отеля заверила, что с ним все в порядке и предложила в следующий раз заказать другое блюдо.

В ответ женщина "на эмоциях" назвала сотрудницу отеля "тупой овцой", после чего их группа отправилась к ресепшену, где пожаловались на плохое обслуживание.

Они утверждают, что сотрудница отеля начала хватать клиентку за волосы, после того, как та начала снимать все на телефон. За туристок вступились мужчины, а за администрацию другие сотрудники отеля.

По словам пострадавших, после этого их пытались выселить без компенсации, а те в свою очередь вызвали к месту врачей и полицейских.

В материале не указано, где именно произошел конфликт, однако на обнародованных в сюжете фото, заметно здание отеля Gold Palace в Буковеле. Заведение имеет хорошую репутацию, а большинство пользователей сети оставили положительные отзывы о нем.

Как сообщалось ранее, в Харькове прямо на танцполе одного из клубов произошла массовая драка. По меньшей мере пять парней устроили "разборки" друг с другом, а затем к ним присоединились и другие посетители заведения.

Теги:
#Драка #Буковель #Отель
Пока в приоритетах Кремля остается дипломатия
Новости России
Путину предложили "положить конец" вопросу с Украиной и говорят о тяжелом сценарии: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пока в приоритетах Кремля остается дипломатия
Путину предложили "положить конец" вопросу с Украиной и говорят о тяжелом сценарии: что известно
Дата публикации
Категория
Из окон вырывается дым
5 этажей в дыму, сотни студентов эвакуированы: в Харькове горит крупнейший вуз города (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Промышленность поднимает цены на свои товары
Украинцев ждут рекордные подорожания: почему 2022-й станет годом тотального роста цен
Дата публикации
Категория
Девушка имела связь с женатым мужчиной
Боялся, что узнает жена: в загадочном убийстве девушки на Закарпатье появился подозреваемый (фото)
Дата публикации
Категория
Летом парню должно было исполниться 29 лет
Был душой компании: Николаевщина прощается с погибшим на Донбассе солдатом (фото)