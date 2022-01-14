В Киеве племянник бывшего топ-чиновника избил прохожего за замечание о неправильной парковке (видео)

Избиение остановил случайный свидетель происшествия.

В Киеве сын бывшего топ-чиновника Министерства спорта избил прохожего, который указал на то, что тот неправильно припарковался.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал "Київ Оперативний".

Происшествие произошло на улице Аболмасова, 6 около 11:30. Там житель дома сделал замечание владельцу Toyota Land Cruiser Prado, после чего тот набросился на мужчину с кулаками.

На видео видно, что он не остановился даже когда потерпевший потерял сознание.

Сообщается, что к месту были вызваны правоохранители, но те уехали с места происшествия не составив протокола.

"Из найденной информации в открытых источниках имя нападавшего — Стеценко Владислав, 1997 года рождения. Судя по всему, это сын экс топ-чиновника министерства спорта", — сказано в сообщении.

Пострадавшего забрали с места происшествия врачи "скорой помощи", о его состоянии не сообщалось.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщает издание Новини.live, в Минспорта некогда действительно работал чиновник с такой фамилией, однако "борец" на видео является не его сыном, а племянником.

Как сообщалось ранее, в Буковеле сотрудники "люксового" отеля избили туристов. Пострадавшие говорят, что причиной стала жалоба на невкусный омлет. Сотрудники якобы отказались заменить блюдо, после чего туристы пожаловались администрации на плохое обслуживание, позже это переросло в драку.