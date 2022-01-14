Довелося розрізати авто: в Одесі сталася смертельна аварія (фото, відео)
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Внаслідок інциденту утворився великий затор
Вдень у п’ятницю, 14 січня, на Київському шосе у Малиновському районі Одеси зіткнулися одразу кілька транспортних засобів, унаслідок чого загинула дівчина-водій одного з них.
Про це повідомляє місцеве управління ДСНС та канали новин.
Зазначимо, що інцидент трапився біля кафе "За кермом".
Внаслідок зіткнення одну з водіїв затиснуло в салоні автомобіля, і на місце подій довелося викликати рятувальників, які за допомогою спецобладнання дістали її тіло.
Як уточнюють місцеві ресурси, водій Mercedes в’їхав у KIA сріблястого кольору, після чого вдарив ще й евакуатор, а той у свою чергу влетів у фуру.
Один із очевидців аварії стверджує, що водій Mercedes поспішав та обганяв транспортні засоби під час руху.
Зважаючи на все, загинула водій саме Mercedes, у авто сильно постраждала задня частина та боки автівки. Тіло дівчини довелося виймати з машини рятувальникам.
Внаслідок події в районі утворилися пробки.
Як повідомляв "Телеграф", на трасі на Дніпропетровщині зіткнулися легковик і автобус, внаслідок чого обидва транспортні засоби загорілися.
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