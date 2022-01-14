Довелося розрізати авто: в Одесі сталася смертельна аварія (фото, відео)

Внаслідок інциденту утворився великий затор

Вдень у п’ятницю, 14 січня, на Київському шосе у Малиновському районі Одеси зіткнулися одразу кілька транспортних засобів, унаслідок чого загинула дівчина-водій одного з них.

Про це повідомляє місцеве управління ДСНС та канали новин.

Зазначимо, що інцидент трапився біля кафе "За кермом".

Місце аварії на карті

Внаслідок зіткнення одну з водіїв затиснуло в салоні автомобіля, і на місце подій довелося викликати рятувальників, які за допомогою спецобладнання дістали її тіло.

Як уточнюють місцеві ресурси, водій Mercedes в’їхав у KIA сріблястого кольору, після чого вдарив ще й евакуатор, а той у свою чергу влетів у фуру.

Рух на дорозі сильно ускладнився

Постраждало багато авто

Удар був великої сили

Один із очевидців аварії стверджує, що водій Mercedes поспішав та обганяв транспортні засоби під час руху.

Зважаючи на все, загинула водій саме Mercedes, у авто сильно постраждала задня частина та боки автівки. Тіло дівчини довелося виймати з машини рятувальникам.

Тіло загиблої виймали рятувальники

Дівчина не пережила аварію

Авто сильно постраждало

Відео з місця аварії

Внаслідок події в районі утворилися пробки.

Як повідомляв "Телеграф", на трасі на Дніпропетровщині зіткнулися легковик і автобус, внаслідок чого обидва транспортні засоби загорілися.