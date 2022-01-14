Водій згорів живцем: під Дніпром після ДТП спалахнув пасажирський автобус (фото, відео)

Внаслідок ДТП травмувалися троє людей, одна з них — смертельно

На трасі на Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та рейсового автобуса. Внаслідок аварії обидва транспортні засоби загорілися.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, подія сталася на автодорозі поблизу села Новоселівка у п’ятницю, 14 січня, приблизно о 8:30.

Скріншот карти з позначкою, де сталося ДТП

Попередньо відомо, що водій легкового автомобіля ВАЗ отримав травми, які виявилися несумісними із життям, тому загинув просто на місці події. Ще двох постраждалих, серед яких дитина, медики "швидкої" госпіталізували до медичного закладу.

Загалом у салоні рейсового автобуса, що прямував із Новомосковська до Знаменівки, перебували десять пасажирів. На щастя, вони встигли вибігти з транспортного засобу ще до того, як вогонь поширився на салон автобуса.

Аварія, що сталася на трасі у Дніпропетровській області

Як повідомляють у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, водій легковика раптово вилетів на "зустрічку", де зіткнувся з автобусом. Обидва транспортні засоби вилетіли на узбіччя в кювет, де спалахнули.

Автобус спалахнув одразу після зіткнення

Рятувальники ліквідують наслідки аварії та гасять вогонь

Також наголошується, що водія ВАЗ одразу витягнути з автомобіля не вдалося. Чоловік згорів у ньому живцем. На даний момент копи намагаються встановити його особу.

Ліквідація наслідків ДТП у Дніпропетровській області

На місці ДТП працювали фахівці Служби порятунку "101", лікарі та патрульні.

Обставини аварії з’ясовуватимуть у рамках кримінального провадження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на автодорозі в Дніпропетровській області прямо на ходу зайнявся автобус, який перевозив працівників одного з місцевих підприємств. На щастя, пасажири вчасно помітили спалах у моторному відсіку транспортного засобу та вибігли із салону ще до приїзду рятувальників.