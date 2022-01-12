Автобус із пасажирами спалахнув прямо на ходу в Дніпропетровській області (фото)
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На момент виникнення пожежі в транспортному засобі перебувало вісім пасажирів
У середу, 12 січня, на трасі в одному з населених пунктів Дніпропетровської області на ходу загорівся пасажирський автобус.
Як повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних питань, інцидент трапився близько 07:36 на дорозі неподалік села Росішки, що в Синельниківському районі.
По прибуттю на виклик фахівці 57-ої ДПРЧ з'ясували, що вогонь повністю охопив моторний відсік та салон транспортного засобу "ПАЗ-4234". Пасажирський автобус належав місцевому підприємству, тож на момент виникнення загоряння, він як раз перевозив працівників.
На щастя, пасажири вчасно виявили полум'я та оперативно покинули салон ще до приїзду пожежників.
В результаті надзвичайної події повністю знищено моторний відсік та салон автобусу.
Вже о 08:17 бійцям ДСНС вдалося повністю ліквідувати займання, але транспортний засіб було знищено вщент.
На місці надзвичайної події працювали фахівці ДСНС у складі чотирьох осіб та один спецавтомобіль. Постраждалих та загиблих, на щастя, не виявлено.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі легковика та мікроавтобусу, яка сталася в Чернігівській області, сильно постраждала маленька дитина. Окрім 10-річної дівчинки травми отримали ще з десяток людей.
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