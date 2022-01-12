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Автобус із пасажирами спалахнув прямо на ходу в Дніпропетровській області (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Вогнеборці ліквідували пожежу в пасажирському автобусі Новина оновлена 12 січня 2022, 13:17
Вогнеборці ліквідували пожежу в пасажирському автобусі

На момент виникнення пожежі в транспортному засобі перебувало вісім пасажирів

У середу, 12 січня, на трасі в одному з населених пунктів Дніпропетровської області на ходу загорівся пасажирський автобус.

Як повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних питань, інцидент трапився близько 07:36 на дорозі неподалік села Росішки, що в Синельниківському районі.

Карта з позначкою, де сталася аварія
Карта з позначкою, де сталася аварія

По прибуттю на виклик фахівці 57-ої ДПРЧ з'ясували, що вогонь повністю охопив моторний відсік та салон транспортного засобу "ПАЗ-4234". Пасажирський автобус належав місцевому підприємству, тож на момент виникнення загоряння, він як раз перевозив працівників.

На щастя, пасажири вчасно виявили полум'я та оперативно покинули салон ще до приїзду пожежників.

Пасажирам вдалося швидко покинути салон транспортного засобу
Пасажирам вдалося швидко покинути салон транспортного засобу

В результаті надзвичайної події повністю знищено моторний відсік та салон автобусу.

Вже о 08:17 бійцям ДСНС вдалося повністю ліквідувати займання, але транспортний засіб було знищено вщент.

В результаті НП транспортний засіб вщент вигорів
В результаті НП транспортний засіб вщент вигорів

На місці надзвичайної події працювали фахівці ДСНС у складі чотирьох осіб та один спецавтомобіль. Постраждалих та загиблих, на щастя, не виявлено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі легковика та мікроавтобусу, яка сталася в Чернігівській області, сильно постраждала маленька дитина. Окрім 10-річної дівчинки травми отримали ще з десяток людей.

Теги:
#Пожежа #Дніпропетровська область #Автобус #ДСНС
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