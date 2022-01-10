На Полтавщині іномарка врізалася в мікроавтобус: сильно постраждала дитина (фото)

При зіткненні різні травми отримали щонайменше десять осіб

Нічна дорожньо-транспортна пригода у Полтавській області закінчилася двома розбитими автомобілями та десятком постраждалих. При цьому найважчі каліцтва дісталися десятирічній дівчинці.

Подробиці зіткнення повідомив 10 січня Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Інцидент стався неподалік міста Пирятина на Полтавщині. Жінка, що сиділа за кермом вишневої Toyota, втратила контроль над керуванням авто і врізалася в мікроавтобус, який їхав зустрічною смугою.

Багато пасажирів "бусика" отримали різні травми. Найсерйозніші дісталися двом чоловікам — один серйозно вдарився головою, у іншого зламані ноги. Інші відбулися не такими критичними каліцтвами.

Машини були значно пошкоджені

Зате подібного не можна сказати про водійку Toyota та її малолітню доньку. Повідомляється, що дівчинка була госпіталізована непритомною до найближчої лікарні, її стан оцінюється як критичний. Серйозні травми та переломи були зафіксовані і в її матері.

Щоб витягти деяких постраждалих, рятувальникам довелося активно використовувати спеціальну техніку — для деблокування людей із залізної "пастки".

ДТП під Пирятином

Причина ДТП поки що не повідомляється. Подробиці з’ясовують правоохоронці. Не виключено, що зіткненню сприяла не найкраща погода, котра сприяла утворенню ожеледиці на трасі.

Про те, наскільки складним було перебування на українських дорогах напередодні ввечері, свідчила величезна автомобільна пробка на Житомирщині, яка встигла розтягнутися на кілька десятків кілометрів. Водії були змушені проїжджати невелику відстань за кілька годин.

Також "Телеграф" повідомляв подробиці жахливої аварії у Києві, під час якої чоловік згорів у власному автомобілі. Разом із ним, на жаль, загинув і його пес.