Рус

На Полтавщині іномарка врізалася в мікроавтобус: сильно постраждала дитина (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
53
Пошкодження обох машин демонструють силу удару Новина оновлена 10 січня 2022, 07:43
Пошкодження обох машин демонструють силу удару

При зіткненні різні травми отримали щонайменше десять осіб

Нічна дорожньо-транспортна пригода у Полтавській області закінчилася двома розбитими автомобілями та десятком постраждалих. При цьому найважчі каліцтва дісталися десятирічній дівчинці.

Подробиці зіткнення повідомив 10 січня Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Інцидент стався неподалік міста Пирятина на Полтавщині. Жінка, що сиділа за кермом вишневої Toyota, втратила контроль над керуванням авто і врізалася в мікроавтобус, який їхав зустрічною смугою.

Багато пасажирів "бусика" отримали різні травми. Найсерйозніші дісталися двом чоловікам — один серйозно вдарився головою, у іншого зламані ноги. Інші відбулися не такими критичними каліцтвами.

Машини були значно пошкоджені
Машини були значно пошкоджені

Зате подібного не можна сказати про водійку Toyota та її малолітню доньку. Повідомляється, що дівчинка була госпіталізована непритомною до найближчої лікарні, її стан оцінюється як критичний. Серйозні травми та переломи були зафіксовані і в її матері.

Щоб витягти деяких постраждалих, рятувальникам довелося активно використовувати спеціальну техніку — для деблокування людей із залізної "пастки".

ДТП під Пирятином

Причина ДТП поки що не повідомляється. Подробиці з’ясовують правоохоронці. Не виключено, що зіткненню сприяла не найкраща погода, котра сприяла утворенню ожеледиці на трасі.

Про те, наскільки складним було перебування на українських дорогах напередодні ввечері, свідчила величезна автомобільна пробка на Житомирщині, яка встигла розтягнутися на кілька десятків кілометрів. Водії були змушені проїжджати невелику відстань за кілька годин.

Також "Телеграф" повідомляв подробиці жахливої аварії у Києві, під час якої чоловік згорів у власному автомобілі. Разом із ним, на жаль, загинув і його пес.

Теги:
#ДТП #Аварія #Дитина #Полтавська область #Постраждалі #Пирятин
Снігопади не дають сильно розігнатися
Київ
Затори починаються ще в Житомирі: снігопад паралізував під’їзди до Києва (фото та карта)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Снігопади не дають сильно розігнатися
Затори починаються ще в Житомирі: снігопад паралізував під’їзди до Києва (фото та карта)
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: протести в Казахстані та введення військ Росії, арешт майна Порошенка, поява "Дельтакрона" та "Флурони"
Дата публікації
Категорія
Ентоні Блінкен
Хоче відновити СРСР: у США розповіли про плани Путіна
Дата публікації
Категорія
ДТП у Києві
Смертельна ДТП у Києві: водій згорів у своїй машині разом із собакою (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Згорівша техніка на вулицях Алмати
Згорівша техніка та тіла вбитих на вулицях: як виглядає Алмати після тижня протестів (фото)