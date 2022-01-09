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Смертельна ДТП у Києві: водій згорів у своїй машині разом із собакою (ексклюзивні фото та відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДТП у Києві Новина оновлена 09 січня 2022, 20:10
ДТП у Києві

Один із автомобілів загорівся після зіткнення.

У Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю легковиків Subaru та Mitsubishi.

На місці побував кореспондент "Телеграфа".

Пригода сталася на Столичному шосе неподалік бази "Динамо" близько 14:20. Попередньо встановлено, що "Субару" рухався у бік міста, коли йому на зустріч вилетів інший легковик.

Від удару "Міцубісі" викинуло з дороги, після чого автомобіль спалахнув. У салоні знаходився водій 1988 року народження та його собака. Витягнути їх із палаючої машини не вдалося, як і загасити її за допомогою вогнегасників.

У "Субару" їхала молода сім’я — батько, мати та шестирічний хлопчик. Відомо, що дитина постраждала, але від загибелі її врятувало дитяче крісло. Його разом із матір’ю відправили до лікарні.

У Києві сталася аварія на Столичному шосе
У Києві сталася аварія на Столичному шосе

Причини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Фото та відео: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як повідомлялося раніше, під Дніпром водій маршрутного мікроавтобуса не впорався з керуванням та врізався у вантажівку. Внаслідок пригоди травми отримав 34-річний водій та троє його пасажирів — дві жінки віком 65 та 55 років та 71-річний чоловік.

Теги:
#Київ #Пожежа #ДТП
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