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Маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку під Дніпром: є постраждалі (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДТП під Дніпром Новина оновлена 09 січня 2022, 14:41
ДТП під Дніпром

Постраждали переважно літні люди.

У Дніпропетровській області на 34 км Полтавського шосе сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes, що прямував за маршрутом "Автовокзал — с. Партизанське", та вантажівки MAN.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

У повідомленні вказано, що подія сталася близько 9:00 неділі. Водій "Мерседеса" не впорався з керуванням та в’їхав у зад вантажівці, внаслідок чого отримали травми 34-річний водій мікроавтобуса, а також його пасажири — дві жінки віком 65 та 55 років та 71-річний чоловік.

Усіх їх відправили до найближчих медзакладів лікарі швидкої допомоги.

Усі деталі події встановлюються, нині вирішується питання відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося раніше, аварія за участю автобуса 9 січня сталася у Львівській області. Там Mazda 5 зіткнулася з "Еталоном", внаслідок чого автобус вилетів у кювет. Усередині було 8 пасажирів, троє з яких отримали травми.

А в Харкові автомобіль "Інфініті" не впорався з керуванням та перекинувся на повороті. У салоні знаходилося троє молодих хлопців, які відбулися травмами.

Теги:
#ДТП #Поліція #Дніпропетровська область
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