"Одразу три нових Колі": у Харкові чергова аварія з "Інфініті", авто перекинулося на дах (відео)

Головною причиною ДТП вважають слизьку дорогу та перевищення швидкості водієм

Пізно ввечері суботи, 8 січня, у Харкові сталася чергова аварія за участю автомобіля "Інфініті". На величезній швидкості машина не вписалася в поворот, після чого перекинулася на дах посеред дороги. Нагадаємо, що попередня резонансна ДТП з "Інфініті" сталася наприкінці жовтня 2021 року, коли за кермом авто опинився 16-річний підліток.

Подробиці січневої аварії повідомили у Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Відомо, що в салоні автомобіля було троє молодих хлопців. На щастя, ніхто з них не загинув. При цьому автомобіль фактично перетворився на купу брухту.

За свідченням очевидців, машина не змогла вписатись у поворот, пішовши на обгін. Через ожеледицю "Інфініті" занесло: вона вилетіла на узбіччя, потім знесла кутову частину кам’яного паркану, перекинулася і опинилася посеред дороги на даху.

ДТП у Харкові на Тюрінській

Зазначається, що і водій, і пасажири начебто були тверезими. При цьому багатьох харків’ян цікавить швидкість, із якою "Інфініті" переміщалася міськими вулицями.

Інші відео з місця події ви можете переглянути в нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" (18+).

Додамо також, що інцидент стався на вулиці Тюрінській. Інтернет-користувачі уточнюють, що автомобіль перекинувся неподалік від Sharur Hotel.

Приблизне місце аварії

Бурхливе обговорення викликала й сама аварія.

Слід зазначити, що вечір 8 січня та наступна ніч із суботи на неділю не надто задалася для жителів Харкова. "Телеграф" вже розповідав про нічний дебош, який стався в одному з місцевих клубів. Дві компанії чоловіків під градусом влаштували масову бійку посеред танцполу.

Раніше ми писали, що один із харківських блогерів вирішив пропіаритися на тему небезпеки місцевих доріг, виклавши відео з порушенням правил дорожнього руху. Втім, слава все ж таки наздогнала його — у вигляді доблесної патрульної поліції.