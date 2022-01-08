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"Короче, докатався": харківського блогера, що хвалився порушеннями ПДР, знайшла поліція

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Денис Повєткін Новина оновлена 08 січня 2022, 20:55
Денис Повєткін

У Харкові за лічені години покарали блогера-гонщика, який хвалився грубим порушенням правил дорожнього руху.

Харківський блогер, який похвалився у соцмережах тим, як порушує правила дорожнього руху, таки отримав довгоочікувану зустріч із людьми у формі.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Наголошується, що проти нього склали адмінпротокол за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП. Таким чином, за всі свої порушення він отримав штраф у розмірі 510 гривень.

Блогер отримав штраф
Блогер отримав штраф

Інформацію про це підтвердив сам блогер, який відреагував на штраф фотографією зі словами "Короче, докатався".

Реакція Дениса Повєткіна на штраф
Реакція Дениса Повєткіна на штраф

До речі, блогера звуть Денис Повєткін, у нього є профіль в Інстаграм, на який підписано понад 49 тисяч користувачів. Також він веде канал у YouTube та володіє кальянною "Strawberry Lounge bar" практично в самому центрі Харкова.

Він також відреагував на потік негативу, який виник після того, як відео його порушень розлетілося через мережу.

Варто зазначити, що у травні 2021 року Повєткін вже траплявся на очі поліції. Тоді він в образі Алладіна роз’їжджав містом на "килимі-самолеті"

Як повідомлялося раніше, нещодавно блогер із Дніпра Віталій Санжаков під час своєї поїздки до Харкова плюнув в обличчя поліцейському. "Телеграфу" вдалося з’ясувати, що він до того ж був пов’язаний з організацією вуличних перегонів, піарив їх та організовував "дах" від поліції.

Теги:
#Штраф #Поліція #Блогер
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