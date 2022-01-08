"Короче, докатався": харківського блогера, що хвалився порушеннями ПДР, знайшла поліція
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У Харкові за лічені години покарали блогера-гонщика, який хвалився грубим порушенням правил дорожнього руху.
Харківський блогер, який похвалився у соцмережах тим, як порушує правила дорожнього руху, таки отримав довгоочікувану зустріч із людьми у формі.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Наголошується, що проти нього склали адмінпротокол за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП. Таким чином, за всі свої порушення він отримав штраф у розмірі 510 гривень.
Інформацію про це підтвердив сам блогер, який відреагував на штраф фотографією зі словами "Короче, докатався".
До речі, блогера звуть Денис Повєткін, у нього є профіль в Інстаграм, на який підписано понад 49 тисяч користувачів. Також він веде канал у YouTube та володіє кальянною "Strawberry Lounge bar" практично в самому центрі Харкова.
Він також відреагував на потік негативу, який виник після того, як відео його порушень розлетілося через мережу.
Варто зазначити, що у травні 2021 року Повєткін вже траплявся на очі поліції. Тоді він в образі Алладіна роз’їжджав містом на "килимі-самолеті"
Як повідомлялося раніше, нещодавно блогер із Дніпра Віталій Санжаков під час своєї поїздки до Харкова плюнув в обличчя поліцейському. "Телеграфу" вдалося з’ясувати, що він до того ж був пов’язаний з організацією вуличних перегонів, піарив їх та організовував "дах" від поліції.
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