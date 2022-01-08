Рус

"За який час воно вб’ється?": у Харкові новий блогер піариться порушенням правил дорожнього руху (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Блогер не соромиться показувати своє обличчя
Блогер не соромиться показувати своє обличчя

Громадськість чекає на реакцію поліції на відеозаписи.

У Харкові помітили чергового блогера, який викладає у мережу кадри своїх порушень правил дорожнього руху. Серед них, наприклад, їзда рейками.

На відео, розміщених у низці харківських телеграм-каналів, чоловік виправдовує свої дії тим, що він "поспішає на роботу".

Також він був помічений у їзді за швидкою через подвійну суцільну та інші порушення.

Увага — на відео нецензурна лексика.

Харківський блогер нехтує правилами дорожнього руху
Харківський блогер знімає свою поведінку на дорозі на відео

У коментарях до відео чоловіка критикують, ображають і пропонують покарати у різний спосіб.

Порушення правил дорожнього руху у Харкові
Про те, що він порушує блогер знає

Також користувачі чекають на реакцію від правоохоронних органів і порівнюють цього хлопця з Миколою Харківським — підлітком, якого звинувачують у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком у Харкові. Він також викладав свої лихацтва за кермом на відео. Зараз — він чекає на суд.

Раніше "Телеграф" писав про випадок у Харкові, коли модель Юлія Андрієнко, фіналістка "Міс Україна", порушила правила і проїхала тротуаром, знявши все це на відео і виклавши в мережу.

У результаті її знайшли правоохоронці та оштрафували на 510 гривень.

Теги:
#Харків #ПДР #Блогер #Порушення ПДР
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
Україна
В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так
Дата публікації
Категорія
Які штрафи застосовуються до роботодавця за порушення чинного законодавства
В Україні почали діяти нові штрафи для роботодавців за дискримінацію: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло знайшли неподалік привокзальної площі
Різав і ґвалтував одночасно: спливли деталі вбивства під Кривим Рогом
Дата публікації
Категорія
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.
Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Жодних переговорів: як проходять протести в Казахстані (онлайн)