"За який час воно вб’ється?": у Харкові новий блогер піариться порушенням правил дорожнього руху (відео)

Громадськість чекає на реакцію поліції на відеозаписи.

У Харкові помітили чергового блогера, який викладає у мережу кадри своїх порушень правил дорожнього руху. Серед них, наприклад, їзда рейками.

На відео, розміщених у низці харківських телеграм-каналів, чоловік виправдовує свої дії тим, що він "поспішає на роботу".

Також він був помічений у їзді за швидкою через подвійну суцільну та інші порушення.

Увага — на відео нецензурна лексика.

Харківський блогер нехтує правилами дорожнього руху

Харківський блогер знімає свою поведінку на дорозі на відео

У коментарях до відео чоловіка критикують, ображають і пропонують покарати у різний спосіб.

Порушення правил дорожнього руху у Харкові

Про те, що він порушує блогер знає

Також користувачі чекають на реакцію від правоохоронних органів і порівнюють цього хлопця з Миколою Харківським — підлітком, якого звинувачують у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком у Харкові. Він також викладав свої лихацтва за кермом на відео. Зараз — він чекає на суд.

Раніше "Телеграф" писав про випадок у Харкові, коли модель Юлія Андрієнко, фіналістка "Міс Україна", порушила правила і проїхала тротуаром, знявши все це на відео і виклавши в мережу.

У результаті її знайшли правоохоронці та оштрафували на 510 гривень.