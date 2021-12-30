"Мало дороги": фіналістка "Міс Україна" розгнівала українців їздою тротуаром (відео)

У такий спосіб дівчина об'їхала автомобільну пробку

Претендентка на звання Міс Україна Юлія Андрієнко грубо порушила правила дорожнього руху у Харкові: дівчина їздила автомобілем по тротуару і хвалилася своєю зухвалістю у соцмережі.

Відеозапис, на кадрах якого видно, що модель перебуває за кермом транспортного засобу, який у годину пік рухається однією з харківських вулиць прямо по тротуару, Андрієнко виклала на власній сторінці в соцмережі.

За словами самої порушниці, у такий спосіб вона вирішила оминути автомобільну пробку, яка утворилася на дорозі.

Свої дії дівчина пояснила тим, що вона попереджала про те, що "їй не можна високий автомобіль, інакше вона знахабніє", що в результаті й сталося.

Правила ПДР від претендентки на звання Міс-Україна

Відзначимо, що 25-річна харків'янка Юлія Андрієнко є учасницею конкурсу краси "Міс Україна-2021". Дівчина виступала на конкурсі під п'ятнадцятим номером.

Виступ дівчини на конкурсі краси

Юлія являється кандидаткою у майстри спорту з художньої гімнастики, закінчила два економічних вищих навчальних заклади, тривалий час займається моделінгом.

Юлія займається моделінгом

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