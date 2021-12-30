Укр

"Мало дороги": финалистка "Мисс Украина" разгневала украинцев ездой по тротуару (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинская модель Юлия Андриенко, финалистка конкурса красоты "Мисс Украина-2021"
Украинская модель Юлия Андриенко, финалистка конкурса красоты "Мисс Украина-2021"

Таким образом девушка объехала автомобильную пробку

Претендентка на звание Мисс Украина Юлия Андриенко грубо нарушила правила дорожного движения в Харькове: девушка ездила на автомобиле по тротуару и хвасталась своей дерзостью в соцсети.

Видеозапись, на кадрах которого видно, как модель находится за рулем транспортного средства, что в час пик движется по одной из харьковских улиц прямо по тротуару, Андриенко выложила на своей странице в Instagram.

По словам самой нарушительницы, таким образом она решила объехать автомобильную пробку, образовавшуюся на дороге.

В свое оправдание девушка на видео объясняет, мол, ранее она уже предупреждала о том, что "ей нельзя высокий автомобиль, иначе обнаглеет, потому в итоге так и произошло".

Правила ПДД от претендентки на звание Мисс-Украина

Отметим, что 25-летняя харьковчанка Юлия Андриенко является участницей конкурса красоты "Мисс Украина-2021". Девушка выступала под пятнадцатым номером.

Выступление девушки на конкурсе красоты
Выступление девушки на конкурсе красоты

Юлия является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, окончила два экономических высших учебных учреждений, долгое время занимается моделингом.

Юлия занимается моделингом
Юлия занимается моделингом
Недавно девушка даже создала свой бренд головных уборов
Недавно девушка даже создала свой бренд головных уборов

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве автоспортивный журналист и волонтер Алексей Мочанов попал в дорожный конфликт : мужчина не поделил проезжую часть с другим водителем. В результате спора оба обменялись потоком нецензурных слов, а видео инцидента обнародовали в соцсети.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Мисс-Украина #Нарушения ПДД #Відео #Соцмережі
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