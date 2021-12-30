"Мало дороги": финалистка "Мисс Украина" разгневала украинцев ездой по тротуару (видео)

Таким образом девушка объехала автомобильную пробку

Претендентка на звание Мисс Украина Юлия Андриенко грубо нарушила правила дорожного движения в Харькове: девушка ездила на автомобиле по тротуару и хвасталась своей дерзостью в соцсети.

Видеозапись, на кадрах которого видно, как модель находится за рулем транспортного средства, что в час пик движется по одной из харьковских улиц прямо по тротуару, Андриенко выложила на своей странице в Instagram.

По словам самой нарушительницы, таким образом она решила объехать автомобильную пробку, образовавшуюся на дороге.

В свое оправдание девушка на видео объясняет, мол, ранее она уже предупреждала о том, что "ей нельзя высокий автомобиль, иначе обнаглеет, потому в итоге так и произошло".

Правила ПДД от претендентки на звание Мисс-Украина

Отметим, что 25-летняя харьковчанка Юлия Андриенко является участницей конкурса красоты "Мисс Украина-2021". Девушка выступала под пятнадцатым номером.

Выступление девушки на конкурсе красоты

Юлия является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, окончила два экономических высших учебных учреждений, долгое время занимается моделингом.

Юлия занимается моделингом

Недавно девушка даже создала свой бренд головных уборов

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве автоспортивный журналист и волонтер Алексей Мочанов попал в дорожный конфликт : мужчина не поделил проезжую часть с другим водителем. В результате спора оба обменялись потоком нецензурных слов, а видео инцидента обнародовали в соцсети.