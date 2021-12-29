"Нагнул мне бравых х**в": волонтер Алексей Мочанов попал в дорожный скандал (видео 18+)

Инцидент произошел на улице Васильковской

Волонтер, автоспортивный журналист и популярный блоггер Алексей Мочанов "засветился" в случившемся на одной из улиц столицы конфликте. Мужчина не поделил проезжую часть с другим киевским водителем.

Видеозапись, на которой Мочанов продемонстрировал своему оппоненту средний палец, обнародовал Telegram-канал " Киев Оперативный ".

Как рассказал сам водитель, с которым поругался бывший советник министра обороны, Мочанов внезапно подрезал его, когда тот двигался по улице Большой Васильковской. Наконец он вышел из автомобиля и начал нецензурно ругаться на парня, потом показал ему средний палец, ударил по стеклу чужого транспортного средства и уехал.

Внимание! На видео 18+ присутствует ненормативная лексика!

Алексей Мочанов попал в транспортный скандал

В свою очередь сам Алексей Мочанов обнародовал на своей странице в соцсети другую версию того, как разворачивались события. Он подчеркнул, что молодой человек двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, а он в это время, пытался перестроиться, включив поворотник.

Волонтер отметил, что возмущен поведением водителя, мол, вместо того, чтобы извиниться, "малолетка нагнул ему бравых х**в", а на предложение припарковаться и выйти из авто — проигнорировал.

Также Мочанов добавил, что к сожалению видео конфликта у него нет, ведь видеорегистратор в его автомобиле не установлен.

Бывший гонщик обнародовал свою версию того, как разворачивались события

Ранее "Телеграф" сообщал, как депутат от партии "Слуга народа" Николай Глушко попал в скандал с участием полицейского. Политик нецензурно выражался в сторону патрульного из-за остановки его транспортного средства и обвинял копов в провокациях.