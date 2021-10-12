"Мисс Украина 2021": организаторы представили всех участниц и показали фото в купальниках

Победительница получит "обновленную" корону, украшенную 1250 бриллиантами и 27 сапфирами.

Несмотря на дефицит "натуральных" девушек, с которым столкнулись организаторы конкурса красоты "Мисс Украина 2021", им все же удалось найти 25 красавиц без всяких имплантатов, татуировок, нарощенных волос и ногтей и т.п.

На странице шоу Инстаграм организаторы представили всех 25 участниц, опубликовав их соблазнительные снимки в откровенных купальниках.

Напомним, что финал 30-го шоу красоты "Мисс Украина" состоится 21 октября. 25 самых красивых украинок поборются за звание "Мисс Украина-2021", а также новую корону из белого золота с драгоценными камнями, от ювелира Джейкоба Араба.

Участницы "Мисс Украина-2021"

Анита Дмитровская — 26 лет

Родилась в небольшом селе в Закарпатской области. Первую победу Анита получила на местном конкурсе красоты. Анита правильно использовала свой шанс и уже 7 лет успешно работает в модельной сфере за границей: была лицом Inglot в странах Персидского залива, моделью для Givenchy truck show, имела честь закрывать показ jean paul gaultier (Жан Поль Готье) на первой неделе моды в Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Эвелина Явкина — 21 год

Родилась и живет со своей семьей в Киеве. Училась в Киевском Национальном торговоэкономическом университете. Мечта участницы №2 — стать успешной моделью и работать с известными брендами. Эвелина уже имеет некоторые успехи в модельном деле.

Нантина Дрончак — 26 лет

Родилась в Виннице, где закончила архитектурный колледж, после получила образование в Киевском Национальном экономическом университете по специальности "Международная экономика". Участница ТВ-проекта "Супермодель по-украински". Нантина совмещает работу в модельном бизнесе с актерской. Была ведущей на ТВ, снималась в рекламных кампаниях Samsung и Hyundai.

Юлия Гоцак — 19 лет

Обладательница титула "Мисс Львов-2020". Юлия изучает химию, является старостой группы в университете и может изготовить любое приворотное зелье. Девушка присоединилась к созданию первого в Западной Украине приюта для жертв домашнего насилия, неоднократно принимала участие в различных социальных инициативах, которые помогли сотням женщин.

Мария Бобровная — 22 года

По образованию Мария — журналистка, по зову сердца — модель и блогер. Девушка занимается теннисом, шахматами и гольфом. Именно последний вид спорта сейчас у Марии в приоритете. Недавно она выиграла свой первый турнир по гольфу и получила аккредитацию в украинском Федерации Гольфа. Также Мария имеет титул самой красивой болельщицы ФК "Ливерпуль" по версии EUROSPORT.

Ника Кузнецова — 20 лет

Студентка Харьковского национального экономического университета. Владеет несколькими иностранными языками, занимается бальными танцами, большим теннисом и фитнес-боксом. Ника любит искусство, игру на фортепиано и пишет картины. С 12 лет — в модельном бизнесе. Ника является дипломированным стилистом и работала как дизайнер интерьеров.

Дарья Говтва — 26 лет

Окончила Харьковский национальный университет им. Ярослава Мудрого по специальности юрист. Проработала в судебной системе 3 года и мечтает воплощать свои знания в проектах, направленных на защиту прав женщин.

Луиза Филатова — 22 года

В прошлом актриса кукольного театра, телеведущая. Ради работы моделью похудела на 20 килограмм. Вегетарианка. В детстве участвовала в конкурсе "Мини Мисс Украина", где заняла второе место и пообещала себе в будущем стать "Мисс Украина".

Александра Яремчук — 22 года

Окончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Более 10 лет профессионально занимается танцами. Не представляет свою жизнь без спорта.

София Старжинская — 20 лет

Учится в Тернопольском Национальном техническом университете на факультете маркетинга. Более десяти лет София профессионально занимается танцами и акробатикой. Девушка с детства выступала в цирковой студии и гастролировала с танцевальным коллективом за рубежом и в Украине. Гордится ролью солистки в балете "Непокоренные духом".

Алина Лящук — 26 лет

Алина из небольшого городка в Ровенской области. Девушка закончила два университета с отличием по специальности экономист и переводчик (английская филология). Алина является перфекционисткой и достигает лучших результатов во всем, за что берется. Закончила музыкальную школу по классу вокала и фортепиано, с детства участвовала в конкурсах красоты. Девушка успела поработать уборщицей, продавцом, переводчиком, госслужащим.

Мария Мыскова — 24 года

Получила образование в Киевском университете им. Бориса Гринченко по специальности "Реклама и пиар". Девушка 10 лет протанцевала в ансамбле народного танца до сих пор ведет активный образ жизни: занимается верховой ездой, катается на лыжах, пишет картины.

Марта Резниченко — 20 лет

Мисс Тернополь — 2021. Марта получила высшее образование в Канаде, дипломированный маркетолог. Свободно владеет 4-мя языками, 10 лет посвятила бальным танцам. Занимается моделингом, сотрудничает с известными брендами на двух континентах. Основательница собственного социального проекта для женщин "PRO TEБЕ", целью которого является благотворительность.

Кристина Селезнева — 23 года

Имеет два высших образования: юридическое и педагогическое. На международном фестивале актерского мастерства в Париже и Милане Кристина получила Гран-При за лучшую женскую роль. В свободное время наслаждается игрой на фортепиано.

Юлия Андриенко — 25 лет

Родилась в городе Харьков, живет в Киеве. Кандидат мастера спорта по художественной гимнастике, закончила 2 экономических ВУЗа, занимается моделингом и организацией съёмок, недавно создала свой бренд головных уборов. Хобби — гольф, воздушная акробатика и плавание.

Ольга Шамрай — 24 года

Девушка представляет город Винницу. Ольга увлекается изучением иностранных языков и уже свободно владеет 4-мя языками. Последние 6 месяцев она работает моделью и стала эко-активисткой.

Ирина Джагарова — 24 года

Профессиональная спортсменка: занималась художественной гимнастикой, а также синхронным плаванием. Училась в Европе. Имеет семейный бизнес салон красоты "DZHAGAROVA.beauty salon" Учится на дизайнера интерьера. Любит экстрим и скорость, мечтает принять участие в автомобильных гонках.

Виктория Гелитюк — 20 лет

Мисс Винница — 2021, студентка юридического факультета и проходит обучение на военной кафедре, поэтому сейчас учится сразу в двух университетах. Девушка занималась 10 лет хореографией и является призером многих танцевальных турниров. Последние 2 года Вика занимается моделингом, участвует в фотосессиях и показах.

Елизавета Мирошниченко — 23 года

Студентка экономического факультета, но мечтает связать свое будущее с телевидением. Девушка уже имеет опыт работы на ТВ в Армении. Свободно общается на английском языке и увлекается танцами, ведь все детство Юля прогастролировала с ансамблем народного танца "Барвинок" из Винницы.

Вероника Возна — 23 года

Кандидат в МС и 3-х кратная чемпионка Киева по художественной гимнастике. Призер международных турниров. Финалистка чемпионата Америки по бальным танцам. Участница американского проекта «Танцуют все». Была моделью для кампании "GUCCI". Снималась в клипах Светлана Лободы и Натальи Королевой. Окончила среднюю школу в Америке, учусь в Калифорнийском университете.

Анастасия Рудая — 26 лет

Представляет Одессу. После участия в ТВ-проекте "Топ-модель по-украински" девушка поняла, что моделинг — именно то занятие, в котором она сможет реализоваться полностью. Настя — успешная модель в Украине и Европе. Кроме этого Анастасия успешно развивает свой бренд одежды.

Анастасия Тугай — 21 год

Учится в магистратуре на психолога. В будущем хочет заниматься психологической практикой и помогать людям становиться лучше и счастливее. Настя с 16 лет работает моделью за границей. Проработала в фэшн-индустрии более 4-х лет в Азии. Гармонию находит в занятиях йогой, которую практикует с 14 лет.

Марина Литвин — 20 лет

Марина из маленького городка в Запорожской области. Сейчас девушка студентка Киевского университета и получает образование по специальности маркетолог. Параллельно Марина занимается моделингом, стала лицом бренда ювелирных изделий Иракли Макацарии и мечтает запустить собственный бренд одежды.

Дария Зотова — 20 лет

Чемпионка Украины по бально-спортивным танцам и 10 лет своей жизни посвятила художественной гимнастике. В 14 лет претендентка подписала первый контракт в Японии, а сейчас их можно уже считать десятками. Девушка до сих пор занимается модельной карьерой и преподает английский язык детям.

Вероника Бенях — 21 год

Родом со Львова, последние 4 года жила за границей, где получала образование. Девушка воспитывалась в дружеской многодетной семье, где всегда царит любовь и взаимоуважение. В недалеком прошлом финалистка закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Вероника — самая высокая конкурсантка нынешнего финала.

Напомним, что в 2018 году звание "Мисс Украина" получила киевлянка Вероника Дидусенко, в 2019 году победительницей конкурса стала харьковчанка Маргарита Паша. А в 2020 году самой красивой в Украине стала Елизавета Ястремская. Девушка достойно представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Майами и оказалась в ТОП-21 лучших участниц конкурса.