"Міс Україна 2021": організатори представили всіх учасниць і показали фото в купальниках

Переможниця отримає "оновлену" корону, прикрашену 1250 діамантами і 27 сапфірами.

Незважаючи на дефіцит "натуральних" дівчат, з яким зіткнулися організатори конкурсу краси "Міс Україна 2021", їм все ж вдалося знайти 25 красунь без жодних імплантатів, татуювань, нарощеного волосся і нігтів і т.п.

На сторінці шоу Інстаграм організатори представили всіх 25 учасниць, опублікувавши їх спокусливі знімки в відвертих купальниках.

Нагадаємо, що фінал 30-го шоу краси "Міс Україна" відбудеться 21 жовтня. 25 найкрасивіших українок поборються за звання "Міс Україна-2021", а також за нову корону з білого золота з дорогоцінними каменями, від ювеліра Джейкоба Араба.

Учасниці "Міс Україна-2021"

Аніта Дмитрівська — 26 років

Народилася в невеликому селі в Закарпатській області. Першу перемогу Аніта отримала на місцевому конкурсі краси. Аніта правильно використовувала свій шанс і вже 7 років успішно працює в модельній сфері за кордоном: була особою Inglot в країнах Перської затоки, моделлю для Givenchy truck show, мала честь закривати показ jean paul gaultier (Жан Поль Готьє) на першому тижні моди в Ер Ріяд, Саудівська Аравія.

Евеліна Явкіна — 21 рік

Народилася і живе зі своєю сім’єю в Києві. Навчалася в Київському Національному торгово-економічному університеті. Мрія учасниці №2 — стати успішною моделлю і працювати з відомими брендами. Евеліна вже має деякі успіхи в модельній справі.

Нантіна Дрончак — 26 років

Народилася у Вінниці, де закінчила архітектурний коледж, після здобула освіту в Київському Національному економічному університеті за спеціальністю "Міжнародна економіка". Учасниця ТВ-проекту "Супермодель по-українськи". Нантіна поєднує роботу в модельному бізнесі з акторської. Була ведучою на ТБ, знімалася в рекламних кампаніях Samsung і Hyundai.

Юлія Гоцак — 19 років

Володарка титулу "Міс Львів-2020". Юлія вивчає хімію, є старостою групи в університеті і може виготовити будь-яке приворотне зілля. Дівчина приєдналася до створення першого в Західній Україні притулку для жертв домашнього насильства, неодноразово брала участь в різних соціальних ініціативах, які допомогли сотням жінок.

Марія Бобровна — 22 роки

За освітою Марія — журналістка, за покликом серця — модель і блогер. Дівчина займається тенісом, шахами і гольфом. Саме останній вид спорту зараз у Марії в пріоритеті. Нещодавно вона виграла свій перший турнір з гольфу і отримала акредитацію в українській Федерації Гольфу. Також Марія має титул найкрасивішої вболівальниці ФК "Ліверпуль" за версією EUROSPORT.

Ніка Кузнєцова — 20 років

Студентка Харківського національного економічного університету. Володіє декількома іноземними мовами, займається бальними танцями, великим тенісом і фітнес-боксом. Ніка любить мистецтво, гру на фортепіано і пише картини. З 12 років — в модельному бізнесі. Ніка є дипломованим стилістом і працювала як дизайнер інтер’єрів.

Дарина Говтва — 26 років

Закінчила Харківський національний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю юрист. Пропрацювала в судовій системі 3 роки і мріє втілювати свої знання в проєктах, спрямованих на захист прав жінок.

Луїза Філатова — 22 роки

У минулому актриса лялькового театру, телеведуча. Заради роботи моделлю схудла на 20 кілограмів. Вегетаріанка. У дитинстві брала участь в конкурсі "Міні Міс Україна", де зайняла друге місце і пообіцяла собі в майбутньому стати "Міс Україна".

Олександра Яремчук — 22 роки

Закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації". Понад 10 років професійно займається танцями. Чи не уявляє своє життя без спорту.

Софія Старжинська — 20 років

Навчається в Тернопільському Національному технічному університеті на факультеті маркетингу. Понад десять років Софія професійно займається танцями і акробатикою. Дівчина з дитинства виступала в цирковій студії і гастролювала з танцювальним колективом за кордоном і в Україні. Пишається роллю солістки в балеті "Нескорені духом".

Аліна Лящук — 26 років

Аліна з невеликого містечка в Рівненській області. Дівчина закінчила два університети з відзнакою за спеціальністю економіст і перекладач (англійська філологія). Аліна є перфекціоністкою і досягає кращих результатів у всьому, за що береться. Закінчила музичну школу по класу вокалу та фортепіано, з дитинства брала участь в конкурсах краси. Дівчина встигла попрацювати прибиральницею, продавцем, перекладачем, держслужбовцям.

Марія Мискова — 24 роки

Здобула освіту в Київському університеті ім. Бориса Грінченка за спеціальністю "Реклама і піар". Дівчина 10 років протанцювала в ансамблі народного танцю досі веде активний спосіб життя: займається верховою їздою, катається на лижах, пише картини.

Березня Резніченко — 20 років

Міс Тернопіль — 2021. березні отримало вищу освіту в Канаді, дипломований маркетолог. Вільно володіє 4-ма мовами, 10 років присвятила бальних танців. Займається моделінгом, співпрацює з відомими брендами на двох континентах. Засновниця власного соціального проєкту для жінок "PRO TEБЕ", метою якого є благодійність.

Христина Селезньова — 23 роки

Має дві вищі освіти: юридичну та педагогічну. На міжнародному фестивалі акторської майстерності в Парижі та Мілані Христина отримала Гран-Прі за кращу жіночу роль. У вільний час насолоджується грою на фортепіано.

Юлія Андрієнко — 25 років

Народилася в місті Харків, живе в Києві. Кандидат майстри спорту з художньої гімнастики, закінчила 2 економічних ВНЗ, займається моделінгом і організацією зйомок, нещодавно створила свій бренд головних уборів. Хобі — гольф, повітряна акробатика і плавання.

Ольга Шамрай — 24 роки

Дівчина представляє місто Вінницю. Ольга захоплюється вивченням іноземних мов і вже вільно володіє 4-ма мовами. Останні 6 місяців вона працює моделлю і стала екоактивісткою.

Ірина Джагарова — 24 роки

Професійна спортсменка: займалася художньою гімнастикою, а також синхронним плаванням. Навчалася в Європі. Має сімейний бізнес салон краси "DZHAGAROVA.beauty salon" Навчається на дизайнера інтер’єру. Любить екстрим і швидкість, мріє взяти участь в автомобільних перегонах.

Вікторія Гелітюк — 20 років

Міс Вінниця — 2021, студентка юридичного факультету і проходить навчання на військовій кафедрі, тому зараз вчиться відразу в двох університетах. Дівчина займалася 10 років хореографією і є призером багатьох танцювальних турнірів. Останні 2 роки Віка займається моделінгом, бере участь у фотосесіях і показах.

Єлизавета Мірошниченко — 23 роки

Студентка економічного факультету, але мріє пов’язати своє майбутнє з телебаченням. Дівчина вже має досвід роботи на ТБ в Вірменії. Вільно спілкується англійською мовою і захоплюється танцями, адже все дитинство Юля прогастролювала з ансамблем народного танцю "Барвінок" з Вінниці.

Вероніка Возна — 23 роки

Кандидат в МС і 3-х разова чемпіонка Києва з художньої гімнастики. Призер міжнародних турнірів. Фіналістка чемпіонату Америки з бальних танців. Учасниця американського проєкту «Танцюють всі». Була моделлю для кампанії "GUCCI". Знімалася в кліпах Світлана Лободи і Наталії Корольової. Закінчила середню школу в Америці, вчуся в Каліфорнійському університеті.

Анастасія Руда — 26 років

Являє Одесу. Після участі в ТВ-проект "Топ-модель по-українськи" дівчина зрозуміла, що моделінг — саме те заняття, в якому вона зможе реалізуватися повністю. Настя — успішна модель в Україні та Європі. Крім цього Анастасія успішно розвиває свій бренд одягу.

Анастасія Тугай — 21 рік

Навчається в магістратурі на психолога. У майбутньому хоче займатися психологічною практикою і допомагати людям ставати краще і щасливіше. Настя з 16 років працює моделлю за кордоном. Пропрацювала в фешн-індустрії більш 4-х років в Азії. Гармонію знаходить в заняттях йогою, яку практикує з 14 років.

Марина Литвин — 20 років

Марина з маленького містечка в Запорізькій області. Зараз дівчина студентка Київського університету і здобуває освіту за спеціальністю маркетолог. Паралельно Марина займається моделінгом, стала обличчям бренду ювелірних виробів Іраклі Макацарії і мріє запустити власний бренд одягу.

Дарія Зотова — 20 років

Чемпіонка України з бально-спортивних танців і 10 років свого життя присвятила художній гімнастиці. У 14 років претендентка підписала перший контракт в Японії, а зараз їх можна вже вважати десятками. Дівчина досі займається модельною кар’єрою і викладає англійську мову дітям.

Вероніка Бенях — 21 рік

Родом зі Львова, останні 4 роки жила за кордоном, де здобувала освіту. Дівчина виховувалася в дружній багатодітній родині, де завжди панує любов і взаємоповага. В недалекому минулому фіналістка закінчила музичну школу по класу фортепіано. Вероніка — найвища конкурсантка нинішнього фіналу.

Нагадаємо, що в 2018 році звання "Міс Україна" отримала киянка Вероніка Дідусенко, в 2019 році переможницею конкурсу стала харків’янка Маргарита Паша. А в 2020 році найкрасивішою в Україні стала Єлизавета Ястремська. Дівчина гідно представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" в Маямі і виявилася в ТОП-21 кращих учасниць конкурсу.