"Не конец пути, а только его начало": Лиза Ястремская поделилась эмоциями от конкурса "Мисс Вселенная-2020"

В понедельник, 17 мая, стала известна победительница престижного международного конкурса красоты - 26-летняя Андреа Меза из Мексики. Украинка Елизавета Ястремская попала в ТОП-21 лучших участниц конкурса. Девушка достойно представила нашу страну, а участия в нем принесло ей только позитивные эмоции.

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2020" поделилась с "Телеграфом", что ей удалось познакомиться с действительно сильными участницами, и она искренне рада за победу Андреа.

"Я воспринимаю этот результат с безграничной благодарностью, ведь я одна из немногих украинок, которым вообще повезло пережить этот уникальный опыт. Я знаю, что участницы этого года были чрезвычайно сильными, это, по моему мнению, самый сильный состав участниц за многие годы. Каждая была достойной не только попасть в топ-21, но и вообще победить. Я их всех очень полюбила. А за победительницу Андреа я действительно искренне радуюсь", - рассказала Елизавета.

Девушка, которая имеет собственный бренд одежды, благодарна конкурсу красоты "Мисс Вселенная-2020", ведь участие в нем и знакомство с интересными людьми дало ей уникальный опыт, который поможет ей сделать этот мир лучше: "Участие в Мисс Вселенная - это своеобразный трамплин, который помогает девушкам в карьере, которую бы сферу деятельности они не выбрали. Это очень хорошая платформа для того, чтобы заниматься социальными и благотворительными проектами. Например, на "Мисс Вселенная" было мероприятие со Smile Train - это организация, которая обеспечивает бесплатными операциями детей с расщеплением неба в около 100 странах мира. И благодаря сторис в моих соцсетях, родители, у кого дети с таким диагнозом, узнали, что в Украине также этой организацией проводятся операции.

Источник фото: Инстаграм

"Если говорить обо мне - думаю, что участие в конкурсе Мисс Вселенная - это не конец моего пути, а только его начало", подытожила Елизавета Ястремская.

Напомним, что представительница от Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2020" Елизавета Ястремская представляла свой национальный костюм "Душа-Витинанка", а также конкурсное вечернее платье алого цвета.