"Одно из самых ярких событий в моей жизни": "Мисс Украина" Лиза Ястремская прокомментировала финал конкурса "Мисс Вселенная-2020"

В ночь с 16 на 17 мая состоялся грандиозный финал 69-ого международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2020", в котором победила участница из Мексики – 26-летняя Андреа Мезе.

Представительница от Украины Елизавета Ястремская увы не заняла "призовое" место, однако ей удалось войти в число 21 лучшей конкурсантки. Добавим, что девушка очень достойно представила Украину на конкурсе. Ранее, она продемонстрировала национальный костюм и официальное вечернее платье красного цвета для дефиле.

На своей странице в Инстаграм Елизавета прокомментировала свое участие в шоу и поздравила победительницу - Мисс Мексику.

"От души поздравляю победительницу - представительницу Мексики. Искренне болела за нее, как и тех девушек, которые получили призовые места" - отметила Мисс Украина.

Ястремская отметила, что это событие - одно из самых ярких событий в ее жизни, и это бесценный опыт, за который она очень благодарна.

"Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире", - написала Лиза.

Также, она поблагодарила всех за поддержку, высокую оценку и то вдохновение, которые ее поклонники ей давали. Лиза отметила, что чувствовала любовь каждого, кто ее поддерживал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Ястремская поделилась архивным фото, на котором показала свою маму в молодости и то, какой сама была в детстве.