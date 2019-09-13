Названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина-2019" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Конкурс красоты "Мисс Украина" ежегодно проводится в Украине с 1991 года.

В четверг,12 сентября, во Дворце "Украина" в столице состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина-2019".

По итогам мероприятия победительницей стала участница под номером 15 Маргарита Паша. Корону ей передала "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь.

Маргарита была избрана среди 24 самых красивых претенденток данного конкурса возрастом от 17 до 25 лет.

За годы существования конкурса "Мисс Украина-2019" украинские красавицы завоевали не один титул на мировых подиумах.

Состав жюри конкурса:

Юлия Айсина

Ольга Внукова

Ана Варава

Владимир Горянский

Елизавета Чепель

Алина Байкова

Олег Верняев

Дмитрий Комаров

Андре Тан

Влада Литовченко

Николай Тищенко

Ведущим премии стал шоумен Владимир Остапчук.

Маргарита Паша примерила корону победительницы и теперь представит Украину на втором этапе конкурса красоты, который пройдет в Китае. Согласно правилам конкурса победительница еще получила денежный приз — 400 тысяч гривен.

Маргарите 24 года, рост 174 сантиметра. Длинноногая красавица в 2018 году получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), на данный момент является студенткой Киевского института международных отношений (||| курс магистратуры по специальности "международное право").

По словам победительницы, выиграть конкурс "Мисс Украина" помогла ее заветная мечта еще с детства.

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявила Маргарита.