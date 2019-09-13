Названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина-2019" (Фото)

В четверг,12 сентября, во Дворце "Украина" в столице состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина-2019".
По итогам мероприятия победительницей стала участница под номером 15 Маргарита Паша. Корону ей передала "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь.
Маргарита была избрана среди 24 самых красивых претенденток данного конкурса возрастом от 17 до 25 лет.
За годы существования конкурса "Мисс Украина-2019" украинские красавицы завоевали не один титул на мировых подиумах.
Состав жюри конкурса:
Ведущим премии стал шоумен Владимир Остапчук.
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Целый год команда @missukraine_official проводила кастинг, они отобрали ТОП- 50 самых красивых девушек страны,и мне посчастливилось пройти в ТОП-24 и участвовать в финале конкурса «Мисс Украина 2019»,я представляю город Харьков ))) Я благодарна команде @missukraine_official и нашим партнерам @four_seasons_club ,здесь невероятная атмосфера и природа #missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита #4сезона
Маргарита Паша примерила корону победительницы и теперь представит Украину на втором этапе конкурса красоты, который пройдет в Китае. Согласно правилам конкурса победительница еще получила денежный приз — 400 тысяч гривен.
Маргарите 24 года, рост 174 сантиметра. Длинноногая красавица в 2018 году получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), на данный момент является студенткой Киевского института международных отношений (||| курс магистратуры по специальности "международное право").
По словам победительницы, выиграть конкурс "Мисс Украина" помогла ее заветная мечта еще с детства.
"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявила Маргарита.