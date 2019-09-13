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Названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина-2019" (Фото)

Названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина-2019" (Фото)
09:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Конкурс красоты "Мисс Украина" ежегодно проводится в Украине с 1991 года.

В четверг,12 сентября, во Дворце "Украина" в столице состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина-2019".

По итогам мероприятия победительницей стала участница под номером 15 Маргарита Паша. Корону ей передала "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь.

Маргарита была избрана среди 24 самых красивых претенденток данного конкурса возрастом от 17 до 25 лет.

За годы существования конкурса "Мисс Украина-2019" украинские красавицы завоевали не один титул на мировых подиумах.

Состав жюри конкурса: 

  • Юлия Айсина
  • Ольга Внукова
  • Ана Варава
  • Владимир Горянский
  • Елизавета Чепель
  • Алина Байкова
  • Олег Верняев
  • Дмитрий Комаров
  • Андре Тан
  • Влада Литовченко
  • Николай Тищенко

Ведущим премии стал шоумен Владимир Остапчук

 
 
 
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Целый год команда @missukraine_official проводила кастинг, они отобрали ТОП- 50 самых красивых девушек страны,и мне посчастливилось пройти в ТОП-24 и участвовать в финале конкурса «Мисс Украина 2019»,я представляю город Харьков ))) Я благодарна команде @missukraine_official и нашим партнерам @four_seasons_club ,здесь невероятная атмосфера и природа #missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита #4сезона

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

Маргарита Паша примерила корону победительницы и теперь представит Украину на втором этапе конкурса красоты, который пройдет в Китае. Согласно правилам конкурса победительница еще получила денежный приз — 400 тысяч гривен. 

"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

Маргарите 24 года, рост 174 сантиметра. Длинноногая красавица в 2018 году получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), на данный момент является студенткой Киевского института международных отношений (||| курс магистратуры по специальности "международное право").

По словам победительницы, выиграть конкурс "Мисс Украина" помогла ее заветная мечта еще с детства.

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявила Маргарита.

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Украина, Мисс Украины, Мисс Украина 2019.
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