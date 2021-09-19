Міс Україна-2021: як виглядають фіналістки конкурсу краси (фото)

Фінал конкурсу краси "Міс Україна" в 2021 році відбудеться 21 жовтня

Незважаючи на безліч скандалів, пов’язаних з конкурсом краси "Міс Україна", захід продовжує залучати багатьох українських красунь. В цьому році, за участю американських партнерів, організатори конкурсу в буквальному сенсі зіткнулися з дефіцитом дівчат з природною красою, тобто без всяких імплантатів, татуювань, нарощеного волосся і нігтів і т.п.

Тим часом уже відомо про 25 конкурсанток, які будуть боротися за звання "Міс Україна-2021", а також нову корону з білого золота з дорогоцінними каменями, яка створювалася ювеліром Джейкобом Арабом (Jacob & Co) протягом трьох місяців. Вартість головного убору становить 3 мільйони доларів (близько 80 мільйонів грн).

"Телеграф" пропонує подивитися на деяких учасниць з ТОП-25, які пройшли у фінал конкурсу "Міс Україна" в 2021 році.

Нагадаємо, що в 2018 році звання "Міс Україна" отримала киянка Вероніка Дідусенко. У вересні стало відомо, що дівчина може залишитися без корони через недостовірну інформації про сімейний стан. Дідусенко надала дані, в яких говорилося, що вона не перебувала в шлюбі і не має дітей. Але все виявилося навпаки.

У 2019 переможницею конкурсу стала харків’янка Маргарита Паша. Титут "Міс Інтернешнл" дістався дівчині на ім’я Марина Кіосе, яка виявилася рідною сестрою директора конкурсу. Пізніше глядачі звинуватили конкурс в нечесному голосуванні. Маргарита Паша також потрапила в скандал через відмову дівчини розмовляти українською мовою. Також "Міс Україна-2019" не сказала, кому насправді належить Крим, окупований Росією.

У 2020 році переможницею конкурсу краси стала Єлизавета Ястремська. Дівчина гідно представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" в Майамі і потрапила в ТОП-21 кращих учасниць конкурсу. Титул "Міс Всесвіт-2020" тоді дістався 26-річній мексиканці Андреа Меза.