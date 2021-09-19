Мисс Украина-2021: как выглядят финалистки конкурса красоты (фото)

Финал конкурса красоты "Мисс Украина" в 2021 году состоится 21 октября

Несмотря на множество скандалов, связанных с конкурсом красоты "Мисс Украины", мероприятие продолжает завлекать многих украинских красавиц. В этом году, при участии американских партнеров, организаторы конкурса в буквальном смысле столкнулись с дефицитом девушек с естественной красотой, то есть без всяких имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.

Тем временем уже известно о 25 конкурсантках, которые будут бороться за звание "Мисс Украина-2021", а также новую корону из белого золота с драгоценными камнями, которая создавалась ювелиром Джейкобом Арабом (Jacob & Co) на протяжении трех месяцев. Стоимость головного убора составляет 3 миллиона долларов (около 80 миллионов грн).

"Телеграф" предлагает посмотреть на некоторых участниц из ТОП-25, которые прошли в финал конкурса "Мисс Украина" в 2021 году.

Напомним, что в 2018 году звание "Мисс Украина" получила киевлянка Вероника Дидусенко. В сентябре стало известно, что девушка может лишиться короны из-за недостоверной информации о семейном положении. Дидусенко предоставила данные, в которых говорилось, что она не находилась в браке и не имеет детей. Но все оказалось наоборот.

В 2019 году победительницей конкурса стала харьковчанка Маргарита Паша. Титут "Мисс Интернешнл" достался девушке по имени Марина Киосе, которая оказалась родной сестрой директора конкурса. Позже зрители обвинили конкурс в нечестном голосовании. Маргарита Паша также попала в скандал из-за отказа девушки разговаривать на украинском языке. Также "Мисс Украина-2019" не сказала, кому на самом деле принадлежит Крым, оккупированный Россией.

В 2020 году победительницей конкурса красоты стала Елизавета Ястремская. Девушка достойно представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Майами и оказалась в ТОП-21 лучших участниц конкурса. Титул "Мисс Вселенная-2020" тогда достался 26-летней мексиканке Андреа Меза.