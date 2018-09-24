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"Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
10:23 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: За победу Вероника Дидусенко уже получила призовых 300 тысяч гривен.
После финала конкурса "Мисс Украина-2018", который состоялся 20 сентября в Киеве, разгорелся скандал.
23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко оказалась не соответствующей требованиям конкурса. Однако причину такого решения организаторы пока не разглашают.
По данным СМИ, официальное заявление организационного комитета будет сделано в понедельник, 24 сентября.
Говорят, причиной стало сокрытое семейное положение Вероники. Победительница представит Украину на международном конкурсе красоты "Мисс мира", который пройдет осенью в Китае.
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