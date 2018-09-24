День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
Новости: Украина увеличила запасы газа
Украина увеличила запасы газа
Новости: Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Новости: "Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
"Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
X

"Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону

Вероника Дидусенко
10:23 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: За победу Вероника Дидусенко уже получила призовых 300 тысяч гривен.

После финала конкурса "Мисс Украина-2018", который состоялся 20 сентября в Киеве, разгорелся скандал.

23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко оказалась не соответствующей требованиям конкурса. Однако причину такого решения организаторы пока не разглашают.

По данным СМИ, официальное заявление организационного комитета будет сделано в понедельник, 24 сентября.

Говорят, причиной стало сокрытое семейное положение Вероники. Победительница представит Украину на международном конкурсе красоты "Мисс мира", который пройдет осенью в Китае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вероника Дидусенко, Корона, Мисс Украина 2018, Мисс-Украина, Победительница.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Владимир Зеленский рассказал о своем увлечении Красотка Белла Хадид покорила всех сияющим образом Дочь Ким Кардашьян приняла участие в модном показе

Последние новости

Запорожская АЭС отключила энергоблок Минималистические логотипы от индонезийского дизайнера (Фото) Ушел из жизни изобретатель оптоволокна Чарльз Као Куэн
Сегодня читают
01 Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина
02 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
05 В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
06 Ельченко: Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси и Казахстана
Новости сегодня
10:51 Посол: Лишение Порошенко звания почетного гражданина Вероны - спектакль марионеток Путина
10:51 Ломаченко рассказал, против кого хочет выйти на ринг
10:51 Повседневная жизнь африканцев, пойманная в объектив (Фото)
10:41 Погба жестко раскритиковал Моуриньо за матч против Вулверхэмптона
10:36 "Хаббл" сделал детальный снимок скопления галактик
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Когда потеплеет: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь
В начале октября стоит ожидать бабье лето
Новости: Будапешт грозится выслать украинского консула
Будапешт грозится выслать украинского консула
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: "Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
"Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь