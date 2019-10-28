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"Мисс Украина 2019" ответила своим хейтерам по поводу Крыма (Фото)

"Мисс Украина 2019" ответила своим хейтерам по поводу Крыма (Фото)
10:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Недавно в интервью Маргарита Паша сказала, что полуостров принадлежит всем.

25 октября победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша в интервью "Радио "Свобода" призналась, что полуостров Крым "всех людей".

"Я считаю, что Крым - всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Все", - ответила тогда девушка на вопрос журналистки о принадлежности полуострова.

Тогда в сети среди украинских пользователей разгорелся скандал, где люди выразили мнение не поддерживать Маргариту на всевозможных международных конкурсах.

Не выдержав такого давления, харьковчанка опубликовала пост у себя на странице в Instagram, где попросила всех быть немного "добрее" и попытаться объективно анализировать информацию на просторах интернета.

"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)

"Вопрос звучал "Чей Крым?" Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям! Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!", - прокомментировала ситуацию Маргарита Паша.

 
 
 
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Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Логично Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!! Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате . Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

Подписчики поддержали девушку, написав что "это адекватный ответ".

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Скандал, Крым, Мисс-Украина, Маргарита Паша.
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