"Мисс Украина-2018": звание самой красивой девушки Украины получила Вероника Дидусенко

В четверг, 20 сентября, прошел финал конкурса "Мисс Украина-2018", который проводится ежегодно с 1991 года.

Выбирали красавицу, которая представит Украину на международной арене, многие звезды, среди которых: Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, Ирина Горовая и многие другие. Вечер вели Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Гостей праздника радовали артисты: НЕАНГЕЛЫ, Настя Каменских, DZIDZIO, ALEKSEEV, MONATIK, KAZKA и другие.

Кто выиграл "Мисс Украина-2018".

В конце вечера стало известно имя победительницы. Победительницей "Мисс Украина-2018" стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Они и представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира" в Китае.

Также еще две девушки представят Украину на престижных мировых конкурсах красоты. Корону Miss Ukraine International 2018 получила Богдана Тарасик из Днепропетровской области. Этот конкурс пройдет традиционно в Японии.

Обладательницей титула Miss Ukraine Earth 2018 стала Анастасия Кривохижая из Киевской области. Она представит Украину на Филиппинах. Оба конкурса пройдут в ноябре.

Что рассказала о себе победительница:

"Меня зовут Вероника, я родилась и выросла в Киеве. После окончания Украинского гуманитарного лицея имени Тараса Шевченко, я получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Продолжаю развиваться в сфере финансов и инвестиций. Также параллельно я работаю моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada. Я обожаю путешествовать и получать новые знания. Люблю учить языки: свободно владею английским, изучаю французский и испанский".

Теперь Вероника представит Украину на самом престижном конкурсе красоты – Мисс Мира. В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань. Имя самой красивой девушки мира станет известно 6 декабря. В конкурсе примет участие более 120 стран.

Также еще две девушки представят Украину на престижных мировых конкурсах красоты. Корону Miss Ukraine International 2018 получила Богдана Тарасик из Днепропетровской области. Этот конкурс пройдет традиционно в Японии. Обладательницей титула Miss Ukraine Earth 2018 стала Анастасия Кривохижая из Киевской области. Она представит Украину на Филиппинах. Оба конкурса пройдут в ноябре.