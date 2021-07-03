Организаторы конкурса "Мисс Украина" столкнулись с дефицитом "натуральных" девушек

Организаторы конкурса "Мисс Украина" столкнулись с необычной проблемой - они не могут найти 25 участниц с идеальной репутацией.

Об этом впервые рассказали в в ТСН.Ранок.

Американцы, которые сейчас являются партнерами конкурса, требуют более жестких рамок: девушки должны быть без имплантов, наколотых губ, уколов красоты, наращенных волос, татуировок. Кроме этого, украинки не должны быть замеченными в предоставлении эскорт услуг. Обязаны хорошо владеть английским языком и заниматься благотворительностью.

View this post on Instagram A post shared by MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Организаторы жалуются на то, что девушки очень любят фотошоп и различные фильтры, поэтому во время кастинга их практически всегда ожидает разочарование.

Журналистка "Телеграфа", политический обозреватель Юлия Забелина отметила в Facebook, что она подходит по всем критериям: "Пришла пора показать, что мозг можно качать параллельно с попой и что это очень даже на пользу. Единственное, по возрасту не прохожу… интересно, возьмут ли 30-летних?".

В комментариях журналистку поддержали.

Напомним, что в прошлом году победительницей конкурса "Мисс Украина" стала киевлянка Елизавета Ястремская. К сожалению, девушка не одержала победу в международном конкурсе "Мисс Вселенная", но попала ТОП-21 лучших участниц.

"Телеграфу" Елизавета рассказала, что получила колоссальный опыт и познакомилась со многими достойными конкурсантками со всех уголков мира.