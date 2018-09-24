"Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018", 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко дисквалифицирована, имя новой королевы красоты будет названо 30 сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила исполнительный директор оргкомитета конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе.

"Произошла неожиданная история для нас. Она нарушила правила и предоставила недостоверную информацию", - отметила Киосе. Она подчеркнула, что прежде чем подать заявку на участие в конкурсе, все участницы подписывают согласие с правилами проведения конкурса Мисс Украина.

"Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находилась в браке и не имеет детей. В связи с этим в ближайшее время тем же составом жюри будет переизбрана Мисс Украина", - зачитала Киосе официальное заявление. Юрист Маси Найем добавил, что организаторы после проведения конкурса получили подтверждение того, что Вероника была замужем и у нее есть ребенок.

В свою очередь, юридический консультант Маси Найем отметил, что организаторы могут подавать в суд на предоставившую недостоверную информацию победительницу "Мисс Украина-2018" для компенсации финансовых потерь в связи со сложившейся ситуаций, однако не намерены это делать. Он также добавил, что в случае участия В.Дидусенко в конкурсе "Мисс Мира" и ее разоблачения там Украину могли дисквалифицировать.

О ее семейном положении организаторам уже после окончания конкурса сообщили журналисты, которые проживают в одном районе с обладательницей короны. По словам Найема, со стороны Вероники возражений по дисквалификации не было. Объявление имени новой "Мисс Украина" состоится во время телеверсии финала конкурса в воскресенье, 30 сентября.