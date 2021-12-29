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"Нагнув мені бравих х**в": волонтер Олексій Мочанов потрапив у дорожній скандал (відео 18+)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Олексій Мочанов потрапив у "транспортний" скандал Новина оновлена 29 грудня 2021, 11:13
Олексій Мочанов потрапив у "транспортний" скандал

Інцидент трапився на вулиці Васильквській

Волонтер, автоспортивний журналіст та популярний блогер Олексій Мочанов "засвітився" в конфлікті, який трапився на одній з вулиць столиці. Чоловік не поділив проїзну частину з іншим київським водієм.

Відеозапис, на якому Мочанов продемонстрував своєму опонентові середній палець, оприлюднив Telegram-канал "Київ Оперативний".

Як розповів сам водій, з яким посварився колишній радник міністра оборони, Мочанов раптово підрізав його, коли той рухався вулицею Великою Васильківською. Врешті він вийшов з автомобіля та почав нецензурно лаятися на хлопця, після показав йому середній палець, вдарив по склу чужого транспортного засобу та поїхав геть.

Увага! На відео 18+ присутня ненормативна лексика!

Олексій Мочанов потрапив у транспортний скандал

Своєю чергою сам Олексій Мочанов оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі іншу версію того, як розгорталися події. Він наголосив, що молодик рухався по смузі, яка призначена для громадського транспорту, а він у цей час, намагався перелаштуватися, увімкнувши поворотник.

Волонтер зазначив, що обурений поведінкою водія, мовляв, замість того, щоб вибачитись, "малолітка нагнув йому бравих х**в", а на пропозицію припаркуватися та вийти з авто — проігнорував.

Також Мочанов додав, що, на жаль, відео конфлікту в нього немає, адже відеореєстратор в його автомобілі не встановлений.

Колишній гонщик оприлюднив свою версію того, як розгорталися події

Раніше "Телеграф" повідомляв, як депутат від партії "Слуга народа" Микола Глушко потрапив у скандал за участі поліцейського. Політик нецензурно лаявся на патрульного через зупинку його транспортного засобу та звинувачував копів у провокаціях.

Теги:
#Скандал #Транспорт #Конфлікт #Олексій Мочанов #Київ
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