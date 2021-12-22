"Дебіли, вам мене замовили!?" Ще один "слуга народу" попався на конфлікті з поліцейськими (відео)

Політик нецензурно висловлювався у бік копів, називав їх "дебілами", "хворими на голову" та звинувачував у провокації типу "вам мене замовили"

Ще один народний обранець із президентської партії потрапив у скандал із представниками правоохоронних органів через зупинку його автомобіля. Депутат Микола Галушко нецензурно висловлювався та ображав поліцейського, який зупинив водія автомобіля, що возить цього політика.

Відеодоказ інциденту у середу, 22 грудня, оприлюднило видання "Українська правда".

Згідно з наявною інформацією, конфлікт між народним депутатом та копом стався 18 грудня 2020 року. Патрульні зупинили транспортний засіб чиновника, який, перетнувши подвійну смугу на дорозі, порушив ПДР.

Галушко оперативно прибув на місце зупинки та нецензурно висловлюючись в сторону правоохоронців, почав "відмазувати" свого водія. Нардеп наголосив, що поліцейські не мали права зупиняти автомобіль. При цьому стражі порядку відзначили, що на транспортному засобі не вказано, що він належить депутату, до того ж в Україні вже давно скасовували дипломатичні імунітети для представників влади.

На відеозаписі видно, як Галушко обзиває копів "дебілами", "хворими на голову" та звинувачує їх у провокативних діях, мовляв, "вам мене заказали!".

Скандал за участі народного депутата

Як було встановлено під час розмови, вищевказаний транспортний засіб марки Toyota Land Cruiser дійсно перебуває у власності матері депутата. Це підтверджується декларацією народного обранця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у схожий скандал нещодавно потрапив заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, який "посварився" з поліцейським на блокпості в Донецькій області, після чого чиновника усунули із займаної посади.