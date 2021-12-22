"Дебилы, вам меня заказали?!" Еще один "слуга народа" попался на конфликте с полицейскими (видео)

Политик нецензурно высказывался в сторону копов, называл их "дебилами", "больными на голову" и обвинял в провокации типа "вам меня заказали"

Еще один народный избранник из президентской партии попал в скандал с представителями правоохранительных органов из-за остановки его автомобиля. Депутат Николай Галушко нецензурно выражался и оскорблял полицейского, который остановил водителя авто, что возит политика.

Видеодоказательство инцидента в среду, 22 декабря, обнародовало издание "Украинская правда".

Согласно имеющейся информации, конфликт между народным депутатом и копом произошел 18 декабря 2020 года. Патрульные остановили транспортное средство чиновника, водитель которого пересек двойную сплошную на дороге, чем нарушил ПДД.

Галушко оперативно прибыл на место остановки и нецензурно выражаясь в сторону правоохранителей, начал "отмазывать" своего водителя. Нардеп подчеркнул, что полицейские не имели права останавливать автомобиль. При этом стражи порядка отметили, что на транспортном средстве не указано, что он принадлежит депутату, к тому же, в Украине уже давно отменили дипломатические иммунитеты для представителей власти.

На видеозаписи видно, как Галушко обзывает копов "дебилами", "больными на голову" и обвиняет их в провокационных действиях, мол, "вам меня заказали!".

Скандал с участием народного депутата

Как было установлено во время разговора, вышеуказанное транспортное средство марки Toyota Land Cruiser действительно находится в собственности матери депутата. Это подтверждается декларацией народного избранника.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в подобный скандал недавно попал заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, "поругавшийся" с полицейским на блокпосте в Донецкой области, после чего чиновника отстранили от занимаемой должности.