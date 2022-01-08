"Через какое время оно убьется?": в Харькове новый блогер пиарится нарушением ПДД (видео)

Общественность ждет реакции полиции на видеозаписи.

В Харькове заметили очередного блогера, которые выкладывает в сеть кадры своих нарушений правил дорожного движения. Среди них, например, езда по рельсам.

На видео, размещенных в ряде харьковских телеграм-каналов, мужчина оправдывает свои действия тем, что он "спешит на работу".

Также он был замечен в езде за скорой через двойную сплошную и других нарушениях.

Внимание — на видео нецензурная лексика.

Харьковский блогер пренебрегает ПДД

Харьковский блогер снимает свое поведение на дороге на видео

В комментариях к видео мужчину критикуют, оскорбляют и предлагают наказать различными способами.

Нарушение правил дорожного движения в Харькове

О том, что он нарушает блогер осведомлен

Также пользователи ждут реакции от правоохранительных органов и сравнивают этого парня с Николаем Харьковским — подростком, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом в Харькове. Он также выкладывал свои лихачества за рулем на видео. Сейчас — он ждет суда.

Ранее "Телеграф" писал про случай в Харькове, когда модель Юлия Андриенко, финалистка "Мисс Украина", нарушила правила и проехалась по тротуару, сняв все это на видео и выложив в сеть.

В итоге ее нашли правоохранители и оштрафовали на 510 гривен.