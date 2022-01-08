"Через какое время оно убьется?": в Харькове новый блогер пиарится нарушением ПДД (видео)
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Общественность ждет реакции полиции на видеозаписи.
В Харькове заметили очередного блогера, которые выкладывает в сеть кадры своих нарушений правил дорожного движения. Среди них, например, езда по рельсам.
На видео, размещенных в ряде харьковских телеграм-каналов, мужчина оправдывает свои действия тем, что он "спешит на работу".
Также он был замечен в езде за скорой через двойную сплошную и других нарушениях.
Внимание — на видео нецензурная лексика.
В комментариях к видео мужчину критикуют, оскорбляют и предлагают наказать различными способами.
Также пользователи ждут реакции от правоохранительных органов и сравнивают этого парня с Николаем Харьковским — подростком, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом в Харькове. Он также выкладывал свои лихачества за рулем на видео. Сейчас — он ждет суда.
Ранее "Телеграф" писал про случай в Харькове, когда модель Юлия Андриенко, финалистка "Мисс Украина", нарушила правила и проехалась по тротуару, сняв все это на видео и выложив в сеть.
В итоге ее нашли правоохранители и оштрафовали на 510 гривен.
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