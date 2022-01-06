"Якби Коля не врізався, він би просто не доїхав": адвокат 16-річного "мажора" дивно висловилася про загиблого у ДТП

Адвокат підлітка сказала, що раніше її підзахисного подавали мало не як Чикатило, проте з’ясувалася нова деталь

Адвокат Миколи Харківського — 16-річного підлітка, який за кермом Infiniti влаштував резонансну ДТП на Гагаріна в Харкові, — зробила гучну заяву. За словами юриста Інни Данилової, загиблий внаслідок аварії водій Chevrolet Ігор Носов того фатального вечора нібито був п’яний: мовляв, у його крові знайшли 3,65 проміле алкоголю. І навіть якби Коля не врізався в його авто, продовжує захисниця, він би просто не доїхав.

Про це Інна Данилова розповіла сайту Newsroom.

За словами адвоката, інформацію про те, що Ігор Носов нібито був напідпитку, потерпілі приховували. Проте, згідно з матеріалами справи, каже Данилова, там вказано дві причини смерті: тілесні ушкодження після аварії, а також алкогольна інтоксикація.

"Весь цей час мого підзахисного підносили ледь не як Чикатило. Хоча він неповнолітній без життєвого досвіду, який зробив дурну помилку. А в той же час доросла людина сіла за кермо в такому стані, адже це майже 4 проміле — смертельна доза, — каже Інна Данилова. — Звичайно, загибель людини — це страшна трагедія. Але в цьому випадку, якби Микола не врізався в нього, він би просто не доїхав".

Цікаво, що справу про ДТП зі смертельним наслідком у Харкові, в якій звинувачують Миколу Харківського, розглядатиме знайома йому суддя, яка засудила хлопця до умовного ув’язнення за стрілянину по людях із пневматичної зброї.

Нагадаємо, трагедія на Гагаріна сталася 26 жовтня. Підліток за кермом батьківської машини Infiniti влетів в Chevrolet. Водій Ігор Носов загинув, а друзі Колі, які перебували усередині позашляховика, отримали тяжкі травми. Удар був такої сили, що машини розкидало дорогою. У хлопця вже була судимість від 2021 року, а за напад на людей з травматичної зброї, який стався ще 2019 року, він отримав умовний термін — йому тоді було лише 14.