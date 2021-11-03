"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським

Дочка загиблого Ігоря Носова розповідає, що її тато був правдорубом, душею компанії та тримав себе у формі

Анастасія Носова, батько якої загинув в аварії на перетині Одеської та Гагаріна в Харкові 26 жовтня, не вірить у каяття обвинуваченого Миколи Харківського. Того вечора 58-річний Ігор Носов випадково опинився на перехресті, де на "червоний" стрімко промчала "Інфініті", протаранивши "Шевроле" з боку водійського сидіння. Анастасія каже, що її тато перебував у розквіті сил і регулярно займався спортом. Листок, на якому він розписав план тренувань, діти поклали в труну покійному…

Яким був загиблий 58-річний Ігор Носов та яке покарання вимагає сторона потерпілих – поділилася у розмові з "Телеграфом" Анастасія Носова.

"Шматка серця просто не стало"

Як розповідає дівчина, її тато був військовою людиною. Можливо, у чомусь суворим, але завжди виступав за правду.

"Тато — військова людина, своїх поглядів, своїх принципів, не для всіх. Він був страшним правдолюбом, а правду приймають не всі. Тато не вмів мовчати, говорив, як вважає за потрібне. Життя у нього ніколи не було простим. Тільки зараз мій тато йшов до того, щоби видихнути, розслабитися — і у нього не вийшло", — говорить про загиблого його дочка.

Щоранку Ігор Носов починав із зарядки. Дуже рідко дозволяв собі розслабитися та зловживати. За словами доньки, його фізичний стан відповідав не 58 рокам, а молодшому віку. Вдома у покійного діти знайшли списки із розпланованими вправами.

"Останній список ми поклали в труну. Щоб те, що він почав робити, продовжував там. Так само поклали літературу, бо це була інтелектуально розвинена людина, яка не уявляла життя без книги і завжди мотивувала читати нас. Йому би жити і жити" , — додала Анастасія.

Загиблий тримав себе у формі, сам побудував будинок, але водночас – був творчою особистістю. Грав на багатьох музичних інструментах, співав, писав вірші, поеми та анекдоти.

"Коли ми проводжали тата, було багато його товаришів по службі. Всі згадували, що він був душею компанії, завжди надавав допомогу і був дуже надійною людиною", — ділиться Анастасія.

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У Ігоря Носова залишилися дочка Анастасія, син Артем та три онуки, наймолодшій з яких – півроку.

"Це багатогранна, талановита, ексклюзивна людина, якої більше немає — і не буде. Шматка серця просто не стало", — зі сльозами каже дівчина.

"Тут явно зрозуміло, що людина не кається"

Анастасія вважає, що вибаченням 16-річного Миколи Харківського вірити неможливо. Про слова, які обвинувачений виголосив на першому засіданні в суді, дівчина дізналася у ЗМІ.

"Жодне відео з цим хлопчиком я не в змозі додивитися. Звичайно, якусь завчену фразу, яка прогулялася інтернетом, я почула. Але перед ким він вибачився – перед журналістами? А далі що? Він не на спину мені плюнув, що приносить вибачення", — каже дочка загиблого.

За словами дівчини, у житті справді можуть траплятися аварії з ненавмисної вини учасників руху. Але те, що сталося 26 жовтня, – не та ситуація.

"Бувають ДТП – справді нещасні випадки. Коли людина розуміє, що за її участю трапилася страшна ситуація, то хапається за голову, біжить допомогти… Але ми бачили те, що бачили. Тут же явно зрозуміло, що людина не кається. Які фрази ходили інтернетом, які плани він собі ставив, кудись відлетіти, порішати... Це не випадкова ДТП, а вбивство. На жаль, у рамках законодавства не можемо це так трактувати, але всі люди розуміють – це вбивство", — розповіла Анастасія.

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Тому, вважає наша співрозмовниця, вона не має морального права приймати сказане Харківським на адресу їхньої родини.

"Які можуть бути вибачення, якщо в мене в руках светр батька, який був на ньому, коли я бачила його востаннє живим? І він пахне їм. Тут зіткнулися дві протилежності, два не те що різних покоління, а просто — добро і зло ", — додала крізь сльози донька Ігоря Носова.

Анастасія вважає, що того злощасного вечора її батько прийняв удар на себе: "Хтось би помер. Це могли бути пішоходи, мами з колясками, діти... Трагедія би була. Тато взяв усе на себе".

Нагадаємо, адвокат сторони потерпілих Ігор Черняк розповідав "Телеграфу", що вимагатимуть максимальної санкції покарання для обвинуваченого. За словами юриста, слідство має всі докази, що за кермом "Інфініті" знаходився 16-річний Микола Харківський.