"Не хотів": що про смертельну аварію у Харкові розповів у суді Коля Харківський

Підозрюваний вибачився у постраждалих

У четвер, 28 жовтня, у залі Київського районного суду міста Харкова відбувається засідання, на якому розглядається запобіжний захід для 16-річного Миколи Харківського. Як відомо, він перебуває у слідства під підозрою як можливий винуватець смертельної аварії 26 жовтня.

Як повідомляє "Телеграф", під час засідання слово дісталося і підозрюваному, який зараз перебуває під вартою.

За словами Миколи Харківського, він дуже шкодує, що сталася така трагедія, а також вибачається перед усіма, хто постраждав під час ДТП.

"Не хотів нічого поганого, щоб таке трапилося. Повністю шкодую, приношу вибачення потерпілим і родичам загиблого", — заявив підліток, коли суддя дозволив йому висловитися.

Також Харківський додав, що, незважаючи на позицію прокуратури, не збирається ховатися від слідства і всіляко співпрацюватиме з поліцейськими та постраждалими.

Зазначимо, що адвоката підозрюваного Миколи Харківського Інна Данилова наполягає в суді, що до її підзахисного не повинні застосовувати найсуворіше покарання.

У засіданні було оголошено недовгу перерву, але раніше "Телеграф" докладно розповідав, як відбувалася перша частина слухання.