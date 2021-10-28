У Харкові обирають запобіжний захід підлітку, який влаштував смертельну ДТП: фото, відео (онлайн)

Підозрюваний вже перебуває у залі суду

Сьогодні у Київському районному суді міста Харкова визначають запобіжний захід затриманому Миколі Харківському, учаснику ДТП на Одеській 26 жовтня.

З місця подій інформацію повідомляє кореспондент "Телеграфа" Таїсія Єрохіна.

Станом на 10:00 затриманого було доставлено до будівлі суду. Рішення харківської Феміди очікує багато журналістів із регіональних та центральних ЗМІ.

За словами адвокатеси затриманого Інни Данилової, захист проситиме підлітку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Перед виходом до представників преси (до початку засідання) до інтернету потрапило відео, де юристка пояснює, що сталося з ніч ДТП зі слів самого Миколи Харківського. Судячи з усього, захист розвиватиме історію про те, що за кермом Infiniti знаходився не сам підліток, а його повнолітній друг. Нібито саме неназваного знайомого хлопця мати Колі Харківського і попросила забрати автомобіль, який належав їй, із СТО.

"Я спілкуюсь другу добу з Миколою і маю сказати, що він багато не пам’ятає, тому що сильно вдарився головою. Каже, що пам’ятає тільки силу удару. "Якщо я винен, то я зазнаю покарання" — це його слова", — заявила Данилова.

11:05. Адвокат підозрюваного Інна Данилова просить у суду для Харківського цілодобовий домашній арешт. Якщо запобіжний захід у вигляді тримання під вартою — то заставу.

10:55. "Приношу вибачення всім потерпілим і людині, яка їхала в Шевроле. Дуже шкодую, що все так вийшло. Я ніколи не ховатимуся, раніше завжди приходив вчасно", — заявив Микола Харківський у залі суду, підтримавши позицію свого адвоката.

10:53. Виступає адвокат Миколи Харківського Інна Данилова. Юрист заявила, що у фігуранта відкрита рана голови та медики не надали йому медичної допомоги, не дали ліків у СІЗО.

"Мені не дозволили навіть передати йому анальгін", — каже адвокат.

Сторона обвинуваченого просить враховувати стан здоровʼя Харківського, вік та стан здоровʼя.

"Занадто суворий запобіжний захід, який просять застосувати до мого підзахисного", — зазначила Данилова.

10:51. Сторона слідства просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, так як він може ховатися та впливати на свідків. Розмір застави просять не визначати, адже потерпілий Ігор Носов загинув, не приходячи до тями.

10:49. Слідство наполягає, щоб Миколі Харківському не призначали домашній арешт — адже він може переховуватися від слідства. Стало відомо, що в лікарні Микола Харківський називався чужим іменем і намагався втекти з-під нагляду лікарів.

10:45. Виступає слідчий

Виступ прокурора

10:35. До зали засідань прийшов головуючий суддя. Засідання щодо обрання запобіжного заходу розпочалося.

10:32. В інтернеті з’явилася онлайн-трансляція із засідання суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у мережу злили відео з телефонів друзів Миколи Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом перед автокатастрофою.