У Харкові обирають запобіжний захід підлітку, який влаштував смертельну ДТП: фото, відео (онлайн)
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Підозрюваний вже перебуває у залі суду
Сьогодні у Київському районному суді міста Харкова визначають запобіжний захід затриманому Миколі Харківському, учаснику ДТП на Одеській 26 жовтня.
З місця подій інформацію повідомляє кореспондент "Телеграфа" Таїсія Єрохіна.
Станом на 10:00 затриманого було доставлено до будівлі суду. Рішення харківської Феміди очікує багато журналістів із регіональних та центральних ЗМІ.
За словами адвокатеси затриманого Інни Данилової, захист проситиме підлітку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Перед виходом до представників преси (до початку засідання) до інтернету потрапило відео, де юристка пояснює, що сталося з ніч ДТП зі слів самого Миколи Харківського. Судячи з усього, захист розвиватиме історію про те, що за кермом Infiniti знаходився не сам підліток, а його повнолітній друг. Нібито саме неназваного знайомого хлопця мати Колі Харківського і попросила забрати автомобіль, який належав їй, із СТО.
"Я спілкуюсь другу добу з Миколою і маю сказати, що він багато не пам’ятає, тому що сильно вдарився головою. Каже, що пам’ятає тільки силу удару. "Якщо я винен, то я зазнаю покарання" — це його слова", — заявила Данилова.
11:05. Адвокат підозрюваного Інна Данилова просить у суду для Харківського цілодобовий домашній арешт. Якщо запобіжний захід у вигляді тримання під вартою — то заставу.
10:55. "Приношу вибачення всім потерпілим і людині, яка їхала в Шевроле. Дуже шкодую, що все так вийшло. Я ніколи не ховатимуся, раніше завжди приходив вчасно", — заявив Микола Харківський у залі суду, підтримавши позицію свого адвоката.
10:53. Виступає адвокат Миколи Харківського Інна Данилова. Юрист заявила, що у фігуранта відкрита рана голови та медики не надали йому медичної допомоги, не дали ліків у СІЗО.
"Мені не дозволили навіть передати йому анальгін", — каже адвокат.
Сторона обвинуваченого просить враховувати стан здоровʼя Харківського, вік та стан здоровʼя.
"Занадто суворий запобіжний захід, який просять застосувати до мого підзахисного", — зазначила Данилова.
10:51. Сторона слідства просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, так як він може ховатися та впливати на свідків. Розмір застави просять не визначати, адже потерпілий Ігор Носов загинув, не приходячи до тями.
10:49. Слідство наполягає, щоб Миколі Харківському не призначали домашній арешт — адже він може переховуватися від слідства. Стало відомо, що в лікарні Микола Харківський називався чужим іменем і намагався втекти з-під нагляду лікарів.
10:45. Виступає слідчий
10:35. До зали засідань прийшов головуючий суддя. Засідання щодо обрання запобіжного заходу розпочалося.
10:32. В інтернеті з’явилася онлайн-трансляція із засідання суду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у мережу злили відео з телефонів друзів Миколи Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом перед автокатастрофою.
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