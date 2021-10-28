В Харькове избирают меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП: фото, видео (онлайн)

Подозреваемый уже находится в зале суда

Сегодня в Киевском районном суде города Харькова определяют меру пресечения задержанному Николаю Харьковскому, участнику ДТП на Одесской 26 октября.

С места событий информацию сообщает корреспондент "Телеграфа" Таисия Ерохина.

По состоянию к 10:00 задержанный был доставлен в здание суда. Решения харьковской Фемиды ожидает много журналистов из региональных и центральных СМИ.

Накануне в беседе с журналистами адвокат задержанного рассказала, что Николай получил травму головы и ничего не помнит.

По словам адвокатессы задержанного Инны Даниловой, защита будет просить подростку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Перед выходом к представителям прессы (до начала заседания) в интернет попало видео, где юристка объясняет, что произошло с ночь ДТП со слов самого Николая Харьковского. Судя по всему, защита будет развивать историю о том, что за рулем Infiniti находился не сам подросток, а его совершеннолетний друг. Якобы именно неназванного знакомого парня мать Коли Харьковского и попросила забрать принадлежавший ей автомобиль с СТО.

"Я общаюсь вторые сутки с Николаем и должна сказать, что он много не помнит, потому что сильно ударился головой. Говорит, что помнит только силу удара. "Если я виновен, то я понесу наказание" — это его слова", — заявила Данилова.

11:07. Адвокат подозреваемого Инна Данилова просит для Харьковского круглосуточный арест. Если меру пресечения в виде содержания под стражей — то залог.

10:55. "Приношу извинения всем потерпевшим и человеку, который ехал за Шевроле. Очень сожалею, что все так вышло. Я никогда не буду скрываться, раньше всегда приходил вовремя", — заявил Николай Харьковский в зале суда, поддержав позицию своего адвоката.

10:53. Выступает адвокат Николая Харьковского Инна Данилова. Юрист заявила, что у фигуранта открытая рана головы и медики не оказали ему медпомощь, не дали лекарств в СИЗО.

"Мне не разрешили даже передать ему анальгин", — говорит адвокат.

Сторона обвиняемого просит учитывать состояние здоровья Харьковского, возраст и состояние здоровья.

"Слишком строгая мера пресечения, которую просят применить к моему подзащитному", — отметила Данилова.

10:51. Сторона следствие просит меру пресечения в виде содержания под стражей. Так как он может скрываться и влиять на свидетелей. Размер залога просят не определять, так потерпевший Игорь Носов погиб, не приходя в сознание.

10:49. Следствие настаивает на том, чтобы Николаю Харьковскому не назначали домашний арест — потому что он может скрываться от следствия. Стало известно, что в больнице Николай Харьковский назвался чужим именем и пытался сбежать из-под присмотра врачей.

10:45. Выступает следователь.

Выступление прокурора

10:35. В зал заседаний пришел председательствующий судья. заседание по избрание меры пресечения началось.

10:32. В интернете появилась онлайн-трансляция с заседания суда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в сеть слили видео с телефонов друзей Николая Харьковского, которое они снимали, катаясь ночным Харьковом перед автокатастрофой.