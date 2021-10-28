Укр

"Не хотел": что о смертельной аварии в Харькове рассказал в суде Коля Харьковский

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
305
Подросток поддержал адвоката с просьбой о домашнем аресте или выходе под залог Новость обновлена 28 октября 2021, 11:50
Подросток поддержал адвоката с просьбой о домашнем аресте или выходе под залог

Подозреваемый попросил прощения у пострадавших

В четверг, 28 октября, в зале Киевского районного суда города Харькова проходит заседание, на котором рассматривается мера пресечения для 16-летнего Николая Харьковского. Как известно, он находится у следствия под подозрением, как возможный виновник смертельной аварии 26 октября.

Как сообщает "Телеграф", во время заседания слово досталось и подозреваемому, который сейчас находится под стражей.

По словам Николая Харьковского, он очень сожалеет, что произошла такая трагедия, а также приносит свои извинения всем, кто пострадал во время ДТП.

"Не хотел ничего плохого, чтобы такое случилось. Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим и родственникам погибшего", — заявил подросток, когда судья позволил ему высказаться.

Также Харьковский добавил, что, несмотря на позицию прокуратуры, не собирается скрываться от следствия и будет всячески сотрудничать с полицейскими и пострадавшими.

Отметим, что адвокатесса подозреваемого Николая Харьковского Инна Данилова настаивает в суде, что к её подзащитному не должны применять самое строгое наказание.

В заседании был объявлен недолгий перерыв, но ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как происходила первая часть слушанья.

Теги:
#ДТП #Харьков #Суд
На месте присутствовало много полицейских
Харьков
В Харькове избрали меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП: фото, видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На месте присутствовало много полицейских
В Харькове избрали меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП: фото, видео
Дата публикации
Категория
Почти 15% украинских пенсионеров получают в месяц меньше 2000 гривен
Нищенские пенсии получает каждый шестой украинец: подробности
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине.
В Украине очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших за сутки
Дата публикации
Категория
Тело пролежало посреди тротуара несколько часов
На глазах у жены: в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" (фото)
Дата публикации
Категория
Самая большая часть импорта придется на ООО "ЭРУ Трейдинг"
Украина вновь закупает электроэнергию у России: подробности