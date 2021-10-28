"Не хотел": что о смертельной аварии в Харькове рассказал в суде Коля Харьковский

Подозреваемый попросил прощения у пострадавших

В четверг, 28 октября, в зале Киевского районного суда города Харькова проходит заседание, на котором рассматривается мера пресечения для 16-летнего Николая Харьковского. Как известно, он находится у следствия под подозрением, как возможный виновник смертельной аварии 26 октября.

Как сообщает "Телеграф", во время заседания слово досталось и подозреваемому, который сейчас находится под стражей.

По словам Николая Харьковского, он очень сожалеет, что произошла такая трагедия, а также приносит свои извинения всем, кто пострадал во время ДТП.

"Не хотел ничего плохого, чтобы такое случилось. Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим и родственникам погибшего", — заявил подросток, когда судья позволил ему высказаться.

Также Харьковский добавил, что, несмотря на позицию прокуратуры, не собирается скрываться от следствия и будет всячески сотрудничать с полицейскими и пострадавшими.

Отметим, что адвокатесса подозреваемого Николая Харьковского Инна Данилова настаивает в суде, что к её подзащитному не должны применять самое строгое наказание.

В заседании был объявлен недолгий перерыв, но ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как происходила первая часть слушанья.