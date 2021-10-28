Суд отправил Колю Харьковского под арест без права залога: подробности
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Пока парень останется за решеткой на ближайшие 60 дней
Шестнадцатилетнего Николая Харьковского, вероятного виновника смертельной автокатастрофы, произошедшей в Харькове во вторник, 26 октября, суд отправил под арест на 60 суток.
О присуждении такой меры пресечения с места событий сообщает корреспондентка "Телеграфа" Таисия Ерохина.
Как известно, защита просила поместить Харьковского под круглосуточный домашний арест. В случае же ареста адвокат Инна Данилова хотела получить возможность выхода своего подзащитного под залог.
Однако её позицию Фемида оставила без удовлетворения — Николай Харьковский останется в СИЗО на 60 суток. Также судья решил, что пребывание под стражей будет полноценным, без возможности внести за парня залог.
Следует отметить, что раньше представители полиции в Харьковской области сообщали, что 16-летний Коля Харьковский, являющийся вероятным виновником ДТП, отказывается сотрудничать со стороной следствия и не общается с правоохранителями. При этом он ссылается на свои конституционные права.
Также "Телеграф" рассказывал о видеозаписях, которые были сделаны в автомобиле Николая Харьковского в ночь смертельной аварии.
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